Farc asegura que referendo que avalaría diálogos de paz no fue concertado

fue concertado y “enreda” el camino hacia un acuerdo final de paz (Lea también: Presidente Santos sancionó ley para refrendar acuerdos de La Habana ).

Publicidad

“Aprovechemos la coyuntura para quitar la maleza jurídica que enreda el avance hacia el Acuerdo Final. Apartemos del camino a los malos consejeros. Erradiquemos las decisiones unilaterales como el marco jurídico, o iniciativas de refrendación no concertadas, como el referendo”, dice la misiva.

En otro de los apartes, los negociadores de las Farc destacan el cambio de posición del presidente Santos expresado en su declaración al finalizar los llamados “retiros espirituales” en Cartagena con expertos en procesos de paz.

Publicidad

“Ahora de manera sensata Santos dice que está teniendo muy en consideración el cese al fuego unilateral e indefinido declarado por nuestra organización, y reconoce ‘que las FARC han cumplido’. Ojalá actúe en consecuencia, porque de nuestra parte, seguiremos planteando iniciativas que beneficien al país ya, pues desde La Habana se está construyendo también el camino constituyente”, dice la comunicación.

Publicidad

Las Farc también solicitan a las organizaciones que conforman el Frente Amplio que prosigan con su labor de veedores del cese al fuego unilateral e indefinido declarado desde el pasado 20 de septiembre.

Este martes el presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley del referendo por la paz que permite que los colombianos avalen o respalden, el mismo día de elecciones regionales, los acuerdos que Gobierno y Farc firmen en La Habana, Cuba.

Publicidad

El siguiente es el comunicado emitido por las Farc:

Publicidad

La paz requiere coherencia.

Nuestro compromiso con el anhelo de paz de los colombianos es total. Por eso nunca estuvimos de acuerdo con esa expresión desafortunada del ex primer ministro israelí, Isaac Rabin, acogida por el presidente Santos que expresaba “vamos a negociar como si no hubiese terroristas, y vamos a combatir a los terroristas como si no hubiese negociación de paz”. Ahora el presidente replantea su posición, diciendo que esta desconexión ya no procede.

Publicidad

Teníamos razón, pues en La Habana no se está negociando con terroristas, sino con una organización política militar rebelde, que es pueblo alzado en armas ejerciendo el derecho universal a la rebelión. Saludamos la nueva posición del Gobierno, que después de la captura del General Alzate, entendió que la confrontación sí puede afectar el desenvolvimiento de la Mesa: la suspensión unilateral de los diálogos por este motivo, puso en peligro el proceso.

Publicidad

Ahora de manera sensata Santos dice que está teniendo muy en consideración el cese al fuego unilateral e indefinido declarado por nuestra organización, y reconoce “que las FARC han cumplido”. Ojalá actúe en consecuencia, porque de nuestra parte, seguiremos planteando iniciativas que beneficien al país ya, pues desde La Habana se está construyendo también el camino constituyente.

Para proseguir con éxito este rumbo, era imperativo manifestar el cese unilateral e indefinido de fuegos y hostilidades, vigilado, y su continuidad supeditada a que nuestras estructuras no sean atacadas, porque tampoco se trata de esperar maniatados los operativos militares de exterminio. Por ello, solicitamos a las organizaciones que conforman el Frente Amplio, que prosigan con su constructiva tarea de vigilancia y alertas tempranas y que concreten la participación de otras esferas, para mayor garantía del éxito de la decisión tomada por las FARC. Con el cese bilateral, se puede construir una paz madura, con todos, con justicia social y nuevas esperanzas. Los nuevos hechos propician su concreción; no los desperdiciemos.

Publicidad

Aprovechemos la coyuntura para quitar la maleza jurídica que enreda el avance hacia el Acuerdo Final. Apartemos del camino a los malos consejeros. Erradiquemos las decisiones unilaterales como el marco jurídico, o iniciativas de refrendación no concertadas, como el referendo.