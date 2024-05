Comunidad judía en Colombia: “No sabemos el alcance exacto de ruptura de relaciones”

La reciente decisión del presidente Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel ha generado una notable preocupación entre los ciudadanos israelíes en Colombia, según dijo en una entrevista con Mañanas Blu Marcos Peckel, líder de la Confederación de Comunidades Judías en el país.

"Primero que nada, lamentamos profundamente este rompimiento," señaló Peckel durante la entrevista. Al mismo tiempo, recordó la importancia de la larga amistad entre Colombia e Israel y destacó cómo Israel ha colaborado continuamente con Colombia, incluso en momentos de tensión diplomática, mencionando proyectos recientes como la inauguración de pozos de agua en la Guajira.

El líder de las comunidades judías manifestó que, por ahora, desconoce el alcance de la decisión que tomó el presidente Petro, quien hizo el anuncio durante su discurso en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el marco de las marchas del Día del Trabajo.



“El comunicado de la Cancillería pareciera dejar abierta la presencia de una misión consular. Pareciera, porque dice el comunicado que a los colombianos, unos 5.000 colombianos que viven en Israel, que requieren servicios consulares, el comunicado dice que seguirá recibiéndolos. Por lo tanto, no sabemos ahora el alcance exacto de lo que va a hacer Colombia. También dice el comunicado que le comunicara, valga la redundancia, a la misión diplomática de Israel en Colombia. Las medidas a tomar y que estas serán en privado, aún no las conocemos”, dijo Peckel.

"Israel entró a una guerra que no quiso"

Peckel también argumentó que Israel entró en una guerra que no quería tras los ataques del pasado 7 de octubre, cuando hombres de Hamás ingresaron a territorio israelí y mataron a más de 1.200 civiles.

“Israel entró a una guerra que no quiso. Israel entró a una guerra contra una organización genocida que permanentemente lo dice y lo tiene en su carta fundacional. Su objetivo es la destrucción de Israel. Israel sufrió un ataque brutal el siete de octubre. Israel entró a una guerra, no quiso. Y en esa guerra, pues lamentablemente, y lamento profundamente las muertes de civiles palestinos en unas cifras que maneja el mismo ha donde no distingue terroristas de civiles, pero sí es una guerra que quizás él no quiso”, dijo.

Peckel dijo que, Colombia, al romper los canales de comunicación con Israel pierde la posibilidad de influir en un proceso en el cual podría ser un actor importante.

“Colombia se ha beneficiado ampliamente de la relación, no solo a nivel comercial, sino a nivel de cooperación. Miren, Néstor, En estos mismos días, cuando ya el presidente Petro había repetidamente hablando de Israel había incluso amenazado con romper las relaciones. Israel seguía colaborando con Colombia. Hace apenas unos días, Israel destapó unos pozos de agua en La Guajira, un departamento que sabemos tiene grandes deficiencias de agua. Por lo tanto, lamentamos eso”, puntualizó



La decisión de Petro sobre Israel

El presidente Gustavo Petro anunció el miércoles en su discurso ante los trabajadores por el Primero de Mayo, que Colombia rompe relaciones con Israel por lo que llamó "genocidio" contra el pueblo palestino. "Aquí delante de ustedes, el Gobierno del cambio, el presidente de la república, informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel (...) por tener un Gobierno, por tener un presidente genocida", manifestó Petro en el acto en Bogotá.

"Hoy la humanidad toda en las calles, por millones, está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella", dijo Petro, un ardoroso defensor de la causa palestina, en referencia a su decisión de romper relaciones con Israel.

No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad dijo Gustavo Petro

