Marchas contra el Gobierno nacional, ¿qué debe hacer el presidente Gustavo Petro?

Las recientes marchas y manifestaciones contra el Gobierno Nacional han generado debate sobre la respuesta del presidente Gustavo Petro y cómo debería abordar el descontento que muchos colombianos sienten hacia sus políticas. Este domingo, 21 de abril, las calles de varias ciudades de Colombia se llenaron de manifestantes, dejando claro que existe un malestar creciente que el gobierno no puede ignorar.

Periodistas y analistas políticos han compartido sus opiniones sobre las manifestaciones y han sugerido posibles acciones para el mandatario. Pedro Viveros, analista político de Noticias Caracol y Blu Radio, expresó su preocupación por la desconexión que a menudo ocurre cuando los presidentes asumen el poder.

"No sé si es que los mandatarios, al asumir el poder, se aíslan y se enfocan en sus propias agendas sin prestar atención a lo que sucede afuera", dijo Viveros. Esto puede llevar a una falta de empatía con el pueblo y a una desconexión con las necesidades reales de los ciudadanos.

Imágenes de la Plaza de Bolívar durante la marcha de este 21 de abril. Foto: Pantallazo Noticias Caracol

"Petro debe oír este malestar": Paca Zuleta

Paca Zuleta, directora de la Escuela deGobiernode la Universidad de Los Andes, comentó en Sala de Prensa Blu sobre la importancia de que el presidente Petro escuche el descontento expresado en las marchas.

"Es que a veces las cosas le salen bien, a veces no, y tienen que mirar qué es lo que está ocurriendo. No a todos los presidentes sus ideas más importantes se les traducen en políticas públicas y gestión. El punto es saber cuándo hay que revisar y cuándo hay que aceptar que por ahí no fue", mencionó Zuleta.

La directora de la Escuela de Gobierno también advirtió sobre los riesgos de estigmatizar a los manifestantes, señalando que esta táctica ha sido utilizada en el pasado para descalificar movimientos populares.

"Yo creo que esa es una forma de estigmatizar a quien está marchando, igual de grave que las estigmatizaciones que se han hecho en el pasado de que las marchas son solamente de la izquierda", añadió Zuleta.

Con estas opiniones en mente, queda claro que el presidente Petro debe abordar el descontento con seriedad y humildad, evitando descalificar a quienes están en desacuerdo con sus políticas. El camino para el Gobierno Nacional será difícil, pero escuchar a los ciudadanos y adaptar las políticas a sus necesidades será clave para restaurar la confianza en la administración de Petro.

