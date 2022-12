Frontera sur, un viaje cultural en moto por Sudamérica

“Andar en moto es muy diferente que andar en otros medios. En moto tienes que parar, no tienes el afán que tienes en carro. Sabes que si paraste, no hay de qué preocuparse, lo importante es llegar a los destinos y no llegar rápido. Lo importante es disfrutar todo lo que hay en el camino y aprender de la ruta”, explicó Diego.

La pareja que actualmente reside en Bogotá, decidió emprender el proyecto de emprender un viaje en su moto por toda Sudamérica para conocer a profundidad la cultura del continente y darle a conocer a sus seguidores cada lugar que van conociendo.

Para eso están en redes sociales como:

Facebook: Frontera Sur – Un Viaje Cultural en Moto por Sudamerica

Twitter: @fronterasurenmoto

Instagram: @frontera_sur

Youtube: Frontera Sur en Moto