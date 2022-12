Contundente mensaje de J Balvin a quienes lo discriminaron antes de ser famoso

Una imagen en la que se ve cómodo en su avión privado: así es como J Balvin se imaginaba desde que cantaba en las calles de Medellín y su nombre no sonaba mucho.

Eso fue lo que escribió precisamente en una publicación de Instagram, en la que recordó sus primeros pasos para alcanzar su sueño.

Publicidad

“Esta vista la tenía en mi mente desde que cantaba en Castilla en la 68, cuando dormimos detrás de la discoteca que nos contrató en Cúcuta, cuando recibí malos tratos de ciertas personas de la industria, cuando no me dejaban entrar a la discoteca porque no era del nivel del lugar”, expresó el artista.

Le puede interesar: J Balvin cantará el ending de un anime

J Balvin no la tuvo fácil durante su juventud y los primeros peldaños de su carrera. Incluso, dentro del mismo mensaje, hizo alusión a problemas familiares.

“Cuando lloraba porque no veía el camino en mi carrera, cuando sentía que no podía más, cuando veía las injusticias frente a mi padre y me sentía maniatado y frustrado por mi corta edad para ayudarlos”, agregó el cantante.

Publicidad

La foto en la que aparece recostado y mirando hacia el resto de su avión fue comentada por amigos, quienes recordaron otras anécdotas de esos momentos que antecedieron a su exitosa trayectoria.

Publicidad