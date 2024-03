Jim Velásquez, esposo de Alina Lozano, fue golpeado, ¿se cansaron de sus bromas?

Los generadores de contenido Alina Lozano y su joven esposoJim Velásquez se han consolidado como una de las parejas más activas y controvertidas de la farándula y de las redes socialesen Colombia, pero el mundo del espectáculo está conmocionado porque Velásquez reveló haber sido víctima de una violenta agresión, la preocupación rodeó el incidente y planteó interrogantes sobre el límite entre la fama y la seguridad personal.

Velásquez, conocido por su activa presencia en las plataformas digitales junto a su esposa, la actriz Alina Lozano, ha estado en el centro de la controversia en varias ocasiones debido a su estilo de vida y sus polémicas interacciones en línea.Sin embargo, esta vez, la situación tomó un giro peligroso cuando el influencer sufrió un ataque físico mientras se encontraba en el Huila por motivos laborales.

Según relató Velásquez en sus redes sociales, una mujer se le acercó para confirmar su identidad, pero rápidamente pasó de las palabras a los golpes, lanzando insultos y agrediéndolo físicamente. La situación se tornó violenta, dejando al influencer con rasguños en la cara y los brazos, mientras sus amigos intervinieron para detener el altercado.

Empezó a decirme un montón de vulgaridades, diciéndome que por mi culpa y la de Alina habían echado al celador del conjunto, que éramos unos escandalosos, que no deberíamos estar en redes sociales, que no éramos un ejemplo para la sociedad y terminó agrediéndome. Se me lanzó encima, me arañó la nariz, me pegó acá, me arañó los brazos y mis amigos fueron los que me la quitaron de encima aseguró Velásquez.

Además, aprovechó para hacer un llamado a la sociedad y pedir que la agresión y la violencia nunca debe ir primero, que lo que se debe hacer primero es informarse bien, pues no todo lo que sale es real.

Publicidad

¿Qué dijo Alina Lozano ante la agresión a Jim Velásquez?

Visiblemente ofendida la actriz Alina Lozano se pronunció en redes sociales sobre la agresión a su esposo y mencionó que estos son hechos reprochables que no se deben repetir y que no deberían suceder. Además, resaltó que el problema con el celador lo tuvo ella y que su pareja no tenía nada que ver ahí.

“Es conmigo el problema. Ante el hecho yo fui la que hizo un escándalo, la que hizo un estallido de rabia con el celador, pero los que creen que un actor o un personaje público tenemos el poder de sacar a alguien de su cargo. Jamás fue mi intención que sacarán al celador”, dijo la actriz.

Publicidad

Y agregó que “La solución no es agredir a la persona. Menos mal no estaba ahí porque esto hubiera escalado en algo grave, porque, por supuesto, no voy a permitir que me agrediera ni mucho menos me pegará; Jim es un ser de luz y no dijo ni una palabra”.

Finalmente, Lozano mencionó que no se arrepiente de nada de lo que hizo, pues consideró vulnerados sus derechos y aclaró que el celador, con quien tuvo el altercado, sigue en su puesto.