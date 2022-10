Gira de Santos por Europa es para pedir limosna: senador Jorge Robledo

El senador del Polo Democrático Jorge Robledo descalificó la gira protocolaria que realiza por varios países de Europa el presidente Juan Manuel Santos, en donde en particular explica los avances del proceso de paz.

“Esas giras siempre me han parecido como las giras de la indignidad. Es que solo que un presidente se vaya por el mundo como a pedir limosna eso no es parte de la dignidad; eso no lo hace ningún país respetable del mundo pero aquí nos han acostumbrado a eso. Además, nadie allá dará un euro que no lo cobre de alguna manera”, dijo el congresista.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, inició este lunes en Madrid una gira europea para preparar el posconflicto tras la negociación con las Farc, asegurando que unos eventuales acuerdos necesitarán "legitimidad internacional".

Santos, que visitará seis países europeos, busca apoyo político para "los dos temas que faltan por decidir en La Habana", y respaldo económico para la creación de un fondo que permita financiar proyectos en el posconflicto.

"En ambos casos, el presidente (Mariano) Rajoy dijo que España nos acompañaría, nos dio algunas indicaciones de como cree que este fondo puede crearse lo más pronto posible", dijo Santos a los periodistas tras reunirse este lunes con el jefe del gobierno español.

"España entiende que el proceso de paz en Colombia no solamente va a beneficiar a los colombianos sino que también va a tener repercusiones en la región y en el mundo entero", añadió Santos.

Con Afp.