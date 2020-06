Gobierno invita a comprar productos colombianos durante los días sin IVA

Por: Redacción Digital BLU Radio

En entrevista con Blu 4.0, el presidente del programa Colombia Productiva del Ministerio de Comercio, Camilo Fernández de Soto, recordó que las personas tendrán 24 horas para hacer las compras de manera virtual y desde las 7:00 de la mañana hasta las 12 de la medianoche para compras presenciales.

"Nuestra tarea permanente es la de fortalecer las pymes en Colombia para que puedan insertarse en el mundo digital a través del comercio electrónico, pero también acompañándolos en la mayor eficiencia de sus procesos productivos", afirmó.

El funcionario explicó, además, que se encuentra disponible una serie de iniciativas que ayudan al empresariado a salir adelante en medio de la crisis.

"Hemos movilizado ayudas muy importantes en los últimos días entre las que están una plataforma denominada Store ON que permite que una tienda virtual cargue sus productos en un solo lugar y desde allí se muestre en los más importantes marketplace del país", agregó Fernández de Soto. Finalmente invitó a los colombianos a ingresar a www.compralonuestro.co para sumarse a esta iniciativa.

Hay que recordar que entre los productos que están incluidos están el vestuario y los complementos de vestuario tales como ropa, zapatos, bolsos y maletines que no superen los 712.140 pesos por unidad; los electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones, que no superen los 2.848.560 pesos; los elementos deportivos que no superen los 2.848.560 pesos; los juguetes y juegos, donde hay incluidos desde muñecos para niños hasta videojuegos, que no superen los 356.070 pesos y los útiles escolares que no superen los 178.000, entre otros.

