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Grave agresión en pleno reality show: participante atacó a su compañera en vivo

Todo ocurrió en plena transmisión en vivo del reality, donde dos conocidos participantes se vieron envueltos en una pelea que terminó en una grave agresión física.

Grave agresión en pleno reality show
Espectadores lo vieron todo.
Foto: Captura redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Un impactante hecho de violencia quedó registrado en plena transmisión de un programa de entretenimiento, luego de que un participante atacara físicamente a una de sus compañeras frente a las cámaras.

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El episodio ocurrió dentro del reality Elita, un programa de origen serbio que mantiene a sus concursantes bajo vigilancia permanente.

Según las imágenes, Asmin Durdžić y Maja Marinković se encontraban en una de las habitaciones de la casa estudio, cubiertos por una sábana, cuando de manera repentina se desató la agresión. Sin previo aviso evidente, el hombre atacó a la mujer mientras el contenido era transmitido en vivo.

En medio de la situación, otro de los participantes intentó intervenir para frenar el ataque, pues el hombre trata de ahorcar a la mujer, pero no tuvo éxito. La tensión aumentó en cuestión de segundos hasta que miembros del equipo de seguridad ingresaron al lugar y lograron separar a los involucrados. Tras el forcejeo, Marinković se levantó y continuó enfrentando verbalmente a Durdžić, quien intentó acercarse nuevamente para agredirla, siendo contenido en repetidas ocasiones por el personal del programa.

Luego del incidente, el participante fue retirado de la casa estudio y puesto a disposición de las autoridades. Aunque inicialmente fue detenido, horas más tarde recuperó la libertad, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre la contundencia de las medidas adoptadas.

De acuerdo con reportes de medios locales, la relación entre ambos concursantes ya venía marcada por constantes conflictos y discusiones dentro del programa, algunas de las cuales habían requerido intervención previa. Por ello, lo ocurrido no se interpreta únicamente como un hecho aislado, sino como parte de una dinámica conflictiva que se había venido desarrollando.

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El formato del reality, heredero de producciones anteriores caracterizadas por la confrontación y el escándalo, ha sido objeto de críticas por fomentar este tipo de situaciones.

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