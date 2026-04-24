El gesto de la suegra de exreina Carolina Flores antes del crimen: cámara captó su mano

Un nuevo detalle captado por cámaras de seguridad se ha convertido en pieza clave dentro de la investigación por el asesinato de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, cuyo caso sigue bajo análisis por parte de las autoridades.

Se trata de un gesto aparentemente simple, pero que ahora concentra la atención: la posición de la mano de su suegra momentos antes del ataque.

Carolina Flores, recordada por haber sido coronada como Miss Teen Universe Baja California en 2017, fue asesinada dentro de su vivienda en el sector de Polanco. Por el hecho, la principal sospechosa es su suegra, Erika María Herrera, quien mantuvo una discusión con la joven madre antes de que se escucharan disparos que acabaron con su vida.



¿Cuál fue el gesto extraño de la suegra de la exreina?

El video de seguridad, que ha circulado en medios y redes sociales, muestra a la joven caminando por la sala de su apartamento, vestida con una bata de pijama. A pocos metros se encuentra su suegra, quien la observa mientras mantiene una de sus manos dentro del bolsillo izquierdo del pantalón. Ambas intercambian algunas palabras que no se logran entender con claridad.

Ese detalle —la mano en el bolsillo— ha generado múltiples hipótesis. Una de ellas apunta a que allí podría haber estado el arma utilizada en el ataque. Sin embargo, hasta el momento, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.



🔴 Carolina Flores, ancienne Miss Teen Universe Baja California 2017, a été abattue par balle par sa belle-mère. « Qu’as-tu fait, maman ! », lui a demandé son fils, et elle a répondu : « Rien, elle m’a énervée, tu es à moi » pic.twitter.com/Yp2Wn4oSNZ — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) April 24, 2026

Segundos después del breve intercambio, Carolina se dirige hacia otra parte del apartamento y su suegra la sigue. Ambas ingresan a una habitación fuera del alcance de la cámara. Es entonces cuando el registro audiovisual deja de mostrar imágenes claras y solo se escuchan detonaciones.



Instantes más tarde aparece Alejandro Sánchez, esposo de la víctima, con el hijo de ambos en brazos. En medio de la escena, le pregunta a su madre: “¿qué hiciste mamá?”, a lo que ella responde: “nada, me hizo enojar”. El hombre, al percatarse de lo ocurrido, afirma: “es mi familia”, mientras la mujer replica: “también es mi familia, tú eras mío, ella te robó”.

De acuerdo con reportes conocidos, tras lo sucedido la presunta responsable abandonó el lugar y hasta ahora no ha sido capturada. Su responsabilidad en el crimen aún no ha sido determinada por un juez, por lo que el caso sigue en etapa de investigación.

En medio del proceso, la familia de la víctima ha alzado la voz. Reyna Gómez, madre de Carolina, relató que se enteró de la muerte de su hija a través de una llamada de su yerno, realizada desde la Fiscalía al día siguiente del crimen. Además, envió un mensaje directo a la principal sospechosa: “No tengo miedo, mi mayor miedo era pasar por esto, lo único que quiero es que se haga justicia (…) por favor, entréguese”.