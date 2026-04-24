Últimas publicaciones de exreina Carolina Flores antes de ser asesinada: "¿A esto le tenía miedo?"

Las publicaciones más recientes de Carolina Flores Gómez en redes sociales se han vuelto virales tras conocerse los detalles del crimen ocurrido en su vivienda en Polanco, en Ciudad de México.

La joven, de 27 años, quien en 2017 fue reconocida como Miss Teen Baja California, compartía con frecuencia fragmentos de su vida familiar en TikTok, donde acumulaba cerca de 20.000 seguidores.

Uno de los videos que hoy concentra la atención fue publicado poco antes de su muerte. En el clip, Flores aparece junto a su pareja y su hijo en un ambiente tranquilo, mientras acompaña la escena con una frase que ha despertado todo tipo de interpretaciones: “¿A esto le tenía tanto miedo?”.

La joven también mostraba con frecuencia su faceta como madre. En otra de sus publicaciones recientes, posó con su hijo en brazos y escribió: “Tú que vas a saber de amor si nunca te subieron los pies así”, una frase que reflejaba el vínculo cercano que tenía con el menor y el orgullo que sentía por su maternidad.



Estas imágenes contrastan con la crudeza de lo ocurrido dentro de su apartamento. Un video de seguridad conocido en las últimas horas muestra a Flores realizando labores domésticas mientras su suegra la observa a pocos metros, con las manos en los bolsillos. En las imágenes se aprecia un breve intercambio de palabras entre ambas, aunque no se logra escuchar con claridad.

Minutos después, un audio que acompaña el registro permite reconstruir lo sucedido fuera de cámara. Primero se escucha una conversación cotidiana, en la que hablan sobre un viaje en carro. Luego, la suegra le pide agua: “¿Sí me puedes regalar una botella de agua?”, a lo que Flores responde: “Sí, claro”. Segundos después de dirigirse a otra habitación, se oyen las detonaciones: un disparo inicial, seguido de un grito y al menos seis tiros más.

🔴 Carolina Flores, ancienne Miss Teen Universe Baja California 2017, a été abattue par balle par sa belle-mère. « Qu’as-tu fait, maman ! », lui a demandé son fils, et elle a répondu : « Rien, elle m’a énervée, tu es à moi » pic.twitter.com/Yp2Wn4oSNZ — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) April 24, 2026

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El esposo de la joven, que estaba en otra parte del apartamento con el hijo de ambos, salió tras escuchar los disparos. Según el mismo audio, la mujer habría dicho: “Me hizo enojar”. Posteriormente, cuando el hombre reaccionó diciendo: “Ella es de mi familia”, la suegra respondió: “Tú eres mío. Esa mujer te robó”, una frase que ha generado indignación.

De acuerdo con versiones de medios locales, el hombre habría permitido que su madre abandonara el lugar tras el ataque y solo acudió a las autoridades al día siguiente para denunciar lo ocurrido.

Mientras la investigación avanza, los videos y mensajes publicados por Carolina Flores siguen circulando en redes sociales.