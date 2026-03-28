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Blu Radio  / Sociedad  / Habla esposo de psicóloga embarazada atacada a tiros en su vivienda en Uribia

Habla esposo de psicóloga embarazada atacada a tiros en su vivienda en Uribia

La víctima trabaja como profesional de la salud en el hospital de Uribia y, de acuerdo con su entorno familiar, no tenía conflictos conocidos.

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