Habla esposo de psicóloga embarazada atacada a tiros en su vivienda en Uribia

Un atentado sicarial ocurrido en el municipio de Uribia, La Guajira, quedó registrado en video y ha generado conmoción en la región. La víctima es una psicóloga de 27 años, con ocho meses de embarazo, quien fue atacada a tiros frente a su vivienda.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad, muestran que la mujer se encontraba sentada en la terraza de su casa conversando con otra persona, cuando fue sorprendida por un hombre armado que llegó en motocicleta. El agresor la abordó por la espalda y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar.

Tras el ataque, vecinos y familiares auxiliaron a la víctima y la trasladaron inicialmente al hospital de Uribia. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitida a una clínica en Maicao, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Durante el procedimiento, los médicos lograron salvar a la bebé, quien nació con vida y permanece bajo observación especializada.

Entre tanto, la mujer evolucionó favorablemente y ya recibió el alta médica, según el reporte más reciente.



“Sí temo por mi seguridad, por la seguridad de mi señora, de mis hermanos y de mi madre, pero, obrando en Dios, sé que de esta salimos”, afirmó en entrevista con Noticias Caracol el esposo de la mujer, Eli Meriño.

La víctima trabaja como profesional de la salud en el hospital de Uribia y, de acuerdo con su entorno familiar, no tenía conflictos conocidos. Sin embargo, tras el atentado, sus allegados manifestaron preocupación por su seguridad.

Las autoridades confirmaron que un grupo especial de la Sijín adelanta las investigaciones para establecer los móviles del ataque y dar con los responsables.

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“Mi madre y mi familia somos bien criados; no somos gente de problemas”, añadió el esposo de la víctima.