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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Impactante video: captan el momento exacto del ataque contra una psicóloga embarazada en Uribia

Impactante video: captan el momento exacto del ataque contra una psicóloga embarazada en Uribia

La víctima en estado de embarazo fue sorprendida por un sicario en motocicleta que le disparó por la espalda en varias oportunidades, causando que esta quedara tendida en el piso con graves heridas.

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