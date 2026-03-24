Impactante video: captan el momento exacto del ataque contra una psicóloga embarazada en Uribia

Un hecho alarmante se registró en el municipio de Uribia, en La Guajira, donde una joven psicóloga de 27 años de edad fue atacada a tiros mientras dialogaba con otra mujer sentada en la terraza de su vivienda ubicada en el barrio Venezuela del municipio guajiro.

La víctima en estado de embarazo fue sorprendida por un sicario en motocicleta que le disparó por la espalda en varias oportunidades, causando que esta quedara tendida en el piso con graves heridas.

La psicóloga fue auxiliada por familiares y vecinos que la trasladaron hasta el hospital de Uribia y, posteriormente, fue remitida a un centro asistencial del municipio de Maicao, donde lograron salvarle la vida a la madre y a su hija.

Aunque el estado de las dos en estos momentos es delicado, el parte médico indica que podrían salir adelante, pese a la gravedad de las heridas y quebrantos que han registrado durante el proceso asistencial.



La Policía desplegó a un grupo de la Sijín para investigar y dar con el responsable de este hecho que mantiene bajo conmoción a la comunidad en La Guajira.

El impactante momento quedó registrado en un video de una de las cámaras de seguridad de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

Vea el video aquí: