Alcaldía de Maicao ofrece $200 millones de pesos por captura de alias ‘Rafita’

En las últimas horas, el alcalde de Maicao, Miguel Felipe Aragón, ofreció una millonaria recompensa para lograr dar con la captura de Rafael Puentes Urdaneta, alias Rafita, jefe de una organización criminal que viene extorsionando y realizando atentados en la ciudad fronteriza.

“No vamos a permitir que estos delincuentes sigan intimidando a los maicaeros; por ello, ofrecemos una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que nos lleve a la captura de alias Rafita. Seguiremos trabajando contundentemente por brindarle la seguridad a todos los maicaeros”.

Dijo también el alcalde Aragón que reforzó la seguridad en el municipio con la llegada de miembros del Grupo de Operaciones Especiales y de Antiterrorismo de la Policía Nacional.

“Enviamos un mensaje de solidaridad a todos los comerciantes víctimas de estos grupos delincuenciales. También queremos informar a la comunidad en general que hoy todas las autoridades unifican esfuerzos con la intención de atacar la delincuencia. Tenemos un componente importantísimo de uniformados que han venido a reforzar la seguridad en el municipio de Maicao. Además, hemos decidido sacar al Ejército a las calles, con una motorizada que va a estar patrullando estos sitios que pretenden intimidar”, agregó el mandatario.



En Maicao, algunos establecimientos comerciales han preferido cerrar sus puertas ante las amenazas del grupo autodenominado ‘Los Rafitas’, que a través de panfletos los han declarado objetivo militar. De hecho, tres personas que recientemente atentaron contra un vehículo y harían parte de esta organización fueron capturadas por la Policía.