En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Posesión Abelardo De La Espriella
Papa León XIV
Alfonso Lizarazo
Laura Valentina Lozano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Habla hombre que escondió el cuerpo de su padre en un congelador para seguir recibiendo su pensión

Habla hombre que escondió el cuerpo de su padre en un congelador para seguir recibiendo su pensión

La investigación dio un giro cuando los agentes verificaron la historia del sospechoso y encontraron el cuerpo en un congelador durante un allanamiento.

Habla hombre que escondió el cuerpo de su padre en un congelador para seguir recibiendo su pensión
Crimen de adulto mayor.
Foto: AFP y Freepik
Por: AFP
|
Actualizado: 5 de ago, 2026

Un griego de 55 años fue arrestado por haber ocultado durante dos años y medio el cadáver de su padre en un congelador para seguir cobrando su pensión, informó este miércoles la agencia de noticias griega Ana.

Vea también:

Reconocido influencer fue asesinado mientras hacía una transmisión en vivo
Mundo

Reconocido influencer fue asesinado mientras hacía una transmisión en vivo: esto se sabe

El hombre fue detenido en Mistras (sur), cerca de Esparta, y reconoció los hechos.

Contó que su padre, de 90 años, había muerto de causas naturales y que había metido el cuerpo en un congelador para seguir percibiendo la pensión, afirmó la policía en un comunicado.

Escena del crimen
Foto: referencia, AFP

Al comienzo de la investigación, el detenido dijo que su padre se había ido a vivir a Atenas pero durante un registro, la Policía descubrió el cuerpo del nonagenario. Estaba en un congelador en el sótano de un hotel cerrado que solo se usaba como vivienda, según el comunicado policial.

El detenido comparecerá este miércoles ante la justicia, según Ana.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad