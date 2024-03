Habla mujer señalada de ser infiel con policía de la Sijín y revela la verdad detrás del video

Sara, como muchos la conocen tras un video viral que la mostraba supuestamente siéndole infiel a su esposo con un miembro de la Sijín, decidió hablar. El hecho, que se viralizó en redes sociales, ha generado gran preocupación por la seguridad y bienestar de la afectada.

En un video, que se hizo viral en redes sociales, se observa al denunciante grabando a su pareja, acusándola de mantener una relación con un "compañero de la Sijín". Ante esta situación, la Procuraduría intervino para garantizar la protección de la mujer afectada.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de enero de 2023 en Cumaral, Meta, pero, hasta el momento la involucrada no había salido. Sin embargo, Iris Sared Moncaleano, ‘Sara’ como le dicen sus amigos, decidió salir a hablar y reveló detalles de la verdad detrás del video viral en Séptimo Día de Caracol Televisión.

“No puedo salir a la calle porque la gente me señala y me juzga”, comentó Sara en medio de las lágrimas. “Cuando yo conocí a Edward, su supuesto esposo, era una persona atenta", dijo.

Contrario a lo que muchos creían, Sara reveló que ella y el hombre al que se referían como su esposo, Edward Holguín, nunca contrajeron matrimonio ni compartieron un hogar. Su relación, de dos años de duración, se mantenía a distancia debido a las obligaciones laborales de ambos. Sin embargo, en el transcurso del año 2023, la relación se tornó turbulenta y Sara empezó a sentir miedo por su seguridad.

Según su testimonio, la noche de los incidentes Sara se encontraba enferma, y amigos cercanos, conscientes de su situación y la ausencia de su familia en el municipio, se turnaban para brindarle cuidados.

En un giro inesperado, Steven Segura, uno de esos amigos, decidió acudir a la casa de Sara para asistirla. Sin embargo, este acto de amistad se vio interrumpido por la llegada abrupta de Edward Holguín, quien, según el relato de Sara, irrumpió en la vivienda con una actitud agresiva y amenazante.

“Me empieza a decir le abro o le rompo los vidrios y de un empujón abrió la puerta, con una actitud agresiva”, contó Sara sobre el momento en que Edward entró a la casa. ”Yo no me fui porque no iba a dejar a Sara sola”, confesó Steven.

Sin embargo, la situación tomó un giro aún más oscuro cuando Sara quedó sola con Holguín. Sus palabras, cargadas de angustia y desesperación, describen un momento de violencia física y emocional, donde Holguín la agredió verbalmente y la amenazó con consecuencias devastadoras si no cumplía con sus exigencias. “Él me dice que si no quiere que le suba el video que le diera 3 millones de pesos”, confesó.

“Yo sentí que mi vida se acabó. No hay nunca reparación para eso", aseguró Sara luego de que el video se hiciera viral. Séptimo Día reveló qué intentó contactar en varias ocasiones a Edward Holguín, pero este solo contestó que se comunicará directamente con sus abogados

