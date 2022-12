Hablan las protagonistas del debate sobre cartillas de identidad de género

Luego del debate que se dio en el Congreso de la República por el tema de las cartillas de identidad de género publicadas por Naciones Unidas sin autorización del Ministerio de Educación, las senadoras Viviane Morales y María del Rosario Guerra, citante, y la ministra de Educación, Gina Parody, explicaron sus posiciones.



Eran para modificar manuales de convivencia



Morales aseguró que nada tiene que ver la condición sexual de la ministra Parody en la realización del debate y que ella intentó desviar la verdadera intención de la discusión al poner de por medio su orientación sexual.



“Ese no era el argumento con el que debió defenderse la ministra, en ningún momento las críticas que se dieron fueron por su orientación sexual”, dijo Morales.



La senadora liberal aseguró que lo que se buscaba con la discusión en el Congreso era conocer el por qué el Ministerio de Educación permitió la publicación de ese materia el cual llevaba impreso el emblema de la Entidad.



“Este manual que se publicó por la Naciones Unidas con el emblema del Ministerio era para buscar dar lineamientos, para modificar los manuales de convivencia, era la desviación de los manuales olvidando que son los colegios los que tienen derecho de crear sus propios manuales”, señaló.



“Estos pretendían ser usados como lineamientos y los colegios tenían que introducir en sus manuales de convivencia”, agregó Morales.



Su soberbia no le permitió reconocer que se había equivocado



La citante al debate, senadora por el Centro Democrático María del Rosario Guerra, indicó que este debate era para demostrarle al Gobierno nacional y en particular al Ministerio de Educación que se había equivocado al no reconocer la existencia de los manuales sobre identidad de género.



“Era para poder decirle a la ministra de Educación y al Gobierno que le mintieron al país cunado dijeron que no existían las cartillas que no la habían usado al ponerla en los talleres”, dijo Guerra.



La legisladora aseguró que se trata de una “política que se le quiere imponer a los colegios colombianos, olvidándose que los padres de familia puede escoger que educación quieren para sus hijos”.



Guerra fue más allá y cuestionó la forma como Parody ha afrontado esta discusión y señaló que “su soberbia no le permitió reconocer que se había equivocado”.

Hay una campaña de manipulación masiva



La ministra de Educación, Gina Parody, aseguró que el debate en torno a las cartillas está politizado, pues, según ella, no han sido suficientes las explicaciones que ha dado frente al tema y por el contrario, continúan los ataques desde el Centro Democrático.



“Yo tengo esa convicción porque he dado explicaciones claras, seguramente como ser humano he cometido errores, pero he dado explicaciones claras sobre este tema y me han endilgado cosas tan graves como cartillas pornográficas y cosas de los recursos de los colombianos como que hemos pagados por documentos, algo que es falso”, dijo Parody.



La ministra reiteró que en el gobierno de Álvaro Uribe existieron esas cartillas y que en ese caso sí llegaron a los colegios, incluso hubo socialización con los estudiantes.



“Las elaboraron, las diseñaron y las repartieron en los colegios, cartillas con definiciones sobre sexo e identidad sexual, en ese Gobierno se hicieron varios convenios con el fondo de prestaciones de Naciones Unidas y esto se repartió en los colegios, en los talleres los niños se paraban y decían cuál era la sexualidad, nos están diciendo que repartimos cartillas a los colegios y eso no es cierto”, agregó.



Parody explicó que cuando dijo que las cartillas no existían, se refería a que al no estar autorizadas por el ministerio, la entidad no adopta como propias.



“No existen para el ministerio de educación porque no están autorizadas, es una la expresión en el lenguaje, cuando el ministerio de educación no autoriza un documento, este no existe”, señaló la ministra.



“Lo que es innegable es que los políticos se han montado en la desinformación, el senador Armando Benedetti denunció que una página de internet que usualmente consulta el Centro democrático fue la primera en publicar el tema (…) hay intereses políticos, he tratado de darles explicaciones más claras, cuando hay una campaña de manipulación es muy difícil darlas” agregó.