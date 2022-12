“Hablo cuatro idiomas”: Asprilla responde a Petro, quien lo mandó a leer

El senador Gustavo Petro y el exfutbolista Faustino Asprilla protagonizaron la pelea del fin de semana en Twitter.

Esta vez, el choque se originó porque el exalcalde de Bogotá comentó una declaración del exjugador en la que afirmaba que su visión sobre Álvaro Uribe no es política, sino de odio personal.

“Pobre Tino. Ignora que yo no odio. El odio es un sentimiento bárbaro y prehistórico que se cura leyendo. Pero de nuevo repito, si yo hubiera sido futbolista, y el Tino lo hizo muy bien, y hubiera sido compañero de Andres Escobar, jamás hubiera apoyado a sus asesinos”, escribió Petro.

Pobre Tino. Ignora que yo no odio. El odio es un sentimiento bárbaro y prehistórico que se cura leyendo.



Pero de nuevo repito, si yo hubiera sido futbolista, y el Tino lo hizo muy bien, y hubiera sido compañero de Andres Escobar, jamás hubiera apoyado a sus asesinos. https://t.co/3XZ01XC6JO — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2019

De inmediato, el Tino, que ya había tenido una pelea con el exsenador por defender a Álvaro Uribe, le replicó duramente en varios mensajes.

“Pobre Petro. La lectura no siempre da conocimiento. Y usted que lee sabe que este no solo llega por los libros. Pensar así es ignorancia. Y yo no apoyo ni a los asesinos de Escobar como jamás apoyaré los asesinos de magistrados o de Jose Raquel Mercado”, escribió.

Pobre Petro. La lectura no siempre da conocimiento. Y usted que lee sabe que este no sólo llega por los libros. Pensar así es ignorancia. Y yo no apoyo ni a los asesinos de Escobar como jamás apoyaré los asesinos de magistrados o de Jose Raquel Mercado. https://t.co/USm91xPcUp — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) October 21, 2019

Además, el exjugador le recordó que habla cuatro idiomas y que lo que conoce no usa para incendiar al país.

Hablo cuatro idiomas, conozco decenas de países y culturas, además del fútbol utilicé mis ganancias para hacer empresa y dar empleo.



No ando incendiando el país o sembrando odio. https://t.co/USm91xPcUp — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) October 21, 2019

Finalmente, Asprilla le dijo a Petro que no puede usar el nombre de Andres Escobar “con intención populista”.

“Es un nombre sacro para quienes lo compartimos. Le pido que no utilice su nombre para sus shows. Si ustedes no respetan sus muertos en palacio de justicia yo si quiero que su alma esté en paz”, manifiesta.

Mire Petro hablar de ANDRES escobar con intención populista resulta repugnante. Es un nombre sacro para quienes lo compartimos. Le pido que no utilice su nombre para sus shows. Si ustedes no respetan sus muertos en palacio de justicia yo si quiero que su alma esté en paz https://t.co/USm91xPcUp pic.twitter.com/RJshknOh8W — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) October 21, 2019

