Hija de Luis Alberto Posada revela que la esposa no lo deja hablar con ella

A través de redes sociales, la hija del cantante de música popular Luis Alberto Posada acusó a la esposa del artista de prohibirle hablar con sus hijos.

Según Nathaly Posada, la razón por la que no mantiene una buena relación con su papá es porque la esposa le impide que el cantante tenga comunicación con sus hijos.

A través de las redes sociales, Nathaly Posada aseguró que Catalina, la pareja de su padre, le tiene celos a los hijos del artista.

“A ella no le gusta que los hijos estén cerca de mi papá. Solo quiere ser el centro de atención y no le gusta que le dé nada a los propios hijos. Se muestra ser linda, pero realmente es una bruja”, escribió la joven.

Acompañada de imágenes junto a su padre, Nathaly Posada aseguró que no tuvo ningún problema con el cantante, pero optó por alejarse ante la situación con su esposa.

“Estoy cansada de callar y soportar todo esto. Duele y mucho, porque saben el amor tan grande que siento por mi padre, pero muchas cosas en la vida no son como las queremos”, dijo.

No tengo nada que temer, es la realidad. No soy la única que ha vivido esto, sé que todos mis hermanos también. Mi padre nunca me volvió a salir al teléfono, sin yo hacerle nada. No lo culpo porque sé que ella desviaba las llamadas”, añadió.

Además, la joven responsabilizó a la esposa de Luis Alberto Posada si algo le pasaba a ella, su hijo, su esposo o su mamá.