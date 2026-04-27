Hombre muerde a perro policía en plena detención: todo quedó en video

Una escena tan insólita como inesperada en Alabama se volvió viral, luego de que un hombre que fue detenido por la policía mordiera a un perro K9 durante el arresto; todo se debió a que el animal lo atacó para someterlo en plena calle.

El particular episodio quedó captado por las cámaras corporales de los oficiales, así como por testigos, un hecho que generó fuertes críticas por el uso desmedido de la fuerza policial en las detenciones.



¿Qué ocurrió entre el hombre y el perro policía?

En el video captado por la cámara corporal, se puede ver a cuatro oficiales intentando capturar a un hombre, quien, según información revelada posteriormente, se estaba resistiendo a la detención, por lo que fue necesario emplear un perro K9 para reducirlo y conseguir capturarlo.

Sin embargo, hacia el final del video, un hecho inesperado se presentó, pues el hombre, aparentemente cansado de la mordedura del perro, aprovechó un ligero descuido de los policías para atacar y también morder al animal en una de sus patas, una estrategia para frenar el ataque del canino.

Debido a ello, se generó una respuesta inmediata por parte de los oficiales, quienes lo golpearon para que soltara al animal y así recuperar el control de la situación.



WILD 🔴



A man being arrested in Alabama was bitten by a police K-9 and bit the dog back. pic.twitter.com/oyebEZ2Tzz — Open Source Intel (@Osint613) April 27, 2026

¿Quién era el hombre detenido en Alabama?

De acuerdo con lo revelado por medios internacionales, el detenido fue identificado como David Culliver, de 46 años y residente de Sheffield. Según lo informado por las autoridades de Florence, los hechos se presentaron el pasado 22 de abril, mientras se ejecutaba una orden de cateo.

Sin embargo, Culliver no sería el objetivo de la investigación, pero el hombre se acercó para cuestionar a los agentes, aparentemente bajo efectos de alcohol, comportándose de manera agresiva.

Publicidad

Presuntamente, el hombre ignoró advertencias en repetidas ocasiones, además insultó a los oficiales y por poco pone en riesgo a otros automovilistas, luego de ingresar a una zona con tráfico elevado.



Críticas por fuerza desmedida en la captura de Culliver

El video dura cerca de 13 minutos y ha sido revisado exhaustivamente para determinar que el uso de la fuerza estaba justificado, como señaló el cuerpo policial.

Sin embargo, en redes sociales circularon versiones de usuarios en las que acusaban a los uniformados por un abuso de fuerza, especialmente en el momento en el que se llama al canino para atacar al hombre, lo que ha despertado más cuestionamientos por la necesidad del perro, el cual pudo generarle lesiones al detenido que podrían lamentarse después.