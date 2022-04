Aries: ¿cómo es, cuál es su poder y qué lo hace diferente a los demás signos?

Aries es sinónimo de aventura, juventud, frescura, chispa y todos esos adjetivos que le quedan a los niños. Sí, ellos son los niños del zodiaco porque ocupan la primera posición en la Rueda zodiacal. Inauguran el horóscopo con una fuerza única y así mismo experimentan la vida.

Su energía ilimitada les hace enfrentarse a cualquier situación con una dulzura y curiosidad únicas . El niño Aries es dinámico, activo, móvil y un guerrero en miniatura. Llega a establecer los límites y las posiciones de jerarquía al jardín infantil, a la escuela, a la universidad y al trabajo.

Incluso los más tímidos con ascendentes más sensibles y que no llegan a notarse en sus entornos laborales, tienen una ansia oculta de liderazgo. En su corazón desean llegar a coordinar a todo el grupo, desean ser los primeros en gestar las ideas, anhelan ser seguidos por manadas interminables de personas, porque, ser pioneros y líderes es su misión de vida.

Estas mismas cualidades les otorgan desde niños un espíritu competitivo. Lo cual facilita su fiebre por todo tipo de eventos deportivos. Ellos de hecho, sienten como propia cada victoria de los equipos que aman. Las lunas, soles y ascendentes Aries tienden a practicar deportes para saciar esta necesidad de competir y sobre todo, de ganar.

Los Aries son certeros con sus palabras, rápidos y eficaces a la hora de emprender cualquier proyecto. Están hechos de fuego como su elemento y sus ataques de cólera. Así es, hay que hablar de los enormes ataques de cólera de Aries. Los arianos están representados por Marte, el planeta de la guerra, el planeta en llamas, rojo como la sangre, como el color que indispone a los toros y, cualquier desagravio contra un Aries desatará su histeria y sobre todo su fuerza desmedida.

Aries podría morir luchando y lo haría gustoso, sin arrepentirse ni por medio segundo de haberlo hecho. Lo curioso viene después: cuando pasa la discusión, como niños, vuelven a su frescura y alegría. Para ellos no ha pasado absolutamente nada, ojo, al menos para ellos. Un pequeña pelea, un mini estallido de cólera ¿a quién no le pasa?, eso es lo que piensa Aries. Siempre dichoso, siempre jovial y dispuesto a olvidar y disculparse, según lo vea necesario, con la inocencia de un niño.

Quienes rodean a Aries aunque sea desde la oscuridad y el silencio, saben de la energía que imprime en su trabajo. Son espontáneos y a veces tienden a meter la pata por imprudencia, pero todos saben que lo hace sin malas intenciones.

En el campo sentimental les gusta todo de inmediato, son los reyes de la impaciencia y deben aprender a que no todo pasa exactamente en el segundo que ellos quieren. Es necesario para Aries sentir que su energía desbordada no se está desperdiciando, y que, al menos, está logrando pequeños avances con la persona que roba su atención, si esto no sucede, tienden a perder el interés rápidamente.

Y, repito, al ser su elemento el fuego, tienden a ser fogosos, apasionados y potentes en su contacto físico, Aries va por lo que desea y no tiene tapujos para el coqueteo, lo quiere todo y lo quiere rápido.

En su parte física son usualmente esbeltos, como deportistas esforzados aunque no se dediquen a hacer ejercicio. Incluso, aunque es difícil encontrarlos, los Arianos gorditos pueden llegar a tonificar su musculatura fácilmente a través de cualquier deporte, porque algo cierto, es que tienden a entregarse por completo a aquello que mueve sus fibras.