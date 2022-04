Horóscopo de hoy: lunes 11 de abril, conozca las predicciones del día a día

Cada día los ocho planetas de nuestro Sistema Solar se alinean de manera diferente sobre la Rueda Zodiacal. De hecho, cada minuto que pasa, nuestra luna, sol y ascendente se ven influenciados por estas energías. Es por eso vital conocer la posición de los astros y, determinar a partir de esta información, qué regalos y advertencias recibimos diariamente.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ Hoy ten la mente en calma e intenta considerar las diferencias de opinión como puntos útiles que seguramente conducirán a la clarificación de incógnitas no resueltas de otros aspectos de tu vida. Los sentimientos pueden interponerse en el camino a encontrar soluciones armoniosas en el entorno laboral.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉Hay tendrás un estado de ánimo optimista pero todavía te enfrentas a una serie de reproches de juicio y de cálculo por errores que cometiste en el pasado. Es posible que recuerdes todo eso esta semana y te rías, pero, es cierto que debes trabajr duro para resolver posibles heridas provenientes de estas situaciones.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Mercurio es un planeta con un lugar especial en tu horóscopo de hoy, formando y reformando una serie de patrones intrincados con toda una secuencia de planetas. Por lo tanto, debes esperar cambios bruscos de humor y alteraciones en tus planes. Es un buen momento para invertir en vivienda.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Es posible que tengas que dar marcha atrás a una serie de arreglos domésticos durante la próxima semana. A veces imaginarás que el control de tus asuntos personales se te escapa de las manos, una ilusión resultante del travieso movimiento de Mercurio. Comienza a ejercer más control sobre estas perspectivas que no te benefician e identifica qué creencias vienen de ti y qué otras de una influencia externa.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌La mayoría de ustedes experimentarán algún malentendido esta semana, lo cual es una razón más para ser claros acerca de sus intenciones y posibles cosas que les molestan. Las relaciones en el trabajo serán apasionadas, así que evita pelear con aquellos que sientas igual de fuertes.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Las cuestiones financieras serán aún más importantes esta semana que la anterior. Las indicaciones planetarias de hoy parecen decididamente optimistas y es posible que sientas la tentación de apresurarte a asumir compromisos. Sin embargo, mañana el panorama comenzará a verse muy diferente por un posible desacuerdo familiar. No olvides concentrarte en lo que es realmente importante. Libra

(sept 24 - oct 22)

♎Un conjunto serio de relaciones desde Mercurio hasta varios planetas importantes te obligará a cambiar de opinión. Te ofrecerá algún consuelo el hecho de que muchos de tus amigos y colegas estarán indecisos. La energía planetaria actual causa confusión pero es algo temporal. Procura resolver tus conflictos desde la justicia y el equilibrio.



Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Se espera un aspecto intrigante entre Venus y Plutón en un futuro próximo. Es posible que ya estés comenzando a sentir las consecuencias, anticipando ansiosamente una reunión o encuentro futuro. Vigila muy bien tus finanzas, un viaje que emprenderás podría afectar el ahorro que estás destinando a algo más grande.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐Podrías estar jugando un juego muy peligroso si todavía te niegas a informar a otras personas sobre tus verdaderos sentimientos. Cuando finalmente se enteran de la situación real, es posible que tengan motivos para quejarse o alejarse de ti. Es posible que te veas obligado a dar marcha atrás en planes que tenías en la mira.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑Los asuntos profesionales pueden fracasar, aunque esto podría beneficiarte. Si se tes das espacio adicional para pensar de nuevo, podrás asegurarte de que la próxima vez tu manera de abordar estos asuntos complejos con colegas sea más metódica. Una cosa que hay que decir a tu favor es que aprendes de tus errores.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒Tus altos principios son tu mayor fortaleza. Has venido cuestionando tus propias creencias y, esta tendencia es positiva, pero no permitas que otras personas te socaven o convenzan de que bajes tus estándares. Las presiones subyacentes en este momento son muy inciertas. Un nuevo nivel espiritual te espera y llegas finalmente a ese lugar espiritual que has buscado por mucho tiempo.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓Tus aspiraciones románticas se dirigirán al extranjero. Tal vez esto se deba a que estás planeando un viaje importante a un lugar distante. O tal vez llegarán noticias de un ser querido que está lejos. Este es un momento ideal para tender puentes y reparar cercos emocionales.