Horóscopo de hoy lunes 22 de abril de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril):La plenitud profundamente transformadora de la luna se concentra en su carta y es posible que sienta que necesita más amor, confianza y alegría. Pero esta semana empieza a encontrarlo todo. Está dispuesto a ofrecer pero también espera vínculos más profundos. Si está soltero, esto puede conectarlo con alguien con un fuerte sentido de la moral.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Su tiempo bajo el sol siempre es algo para celebrar y esta semana la luna añade misterio a su poder de atracción. Los admiradores se reúnen, pero su pareja se destaca desde el primer "hola". Puede que este amor no sea simple, pero es convincente. Marte genera coraje para hablar ante una audiencia.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Esta es una semana para el trabajo en equipo. Venus subraya la paciencia y el respeto mutuos como la clave para que los socios encuentren una respuesta apasionante, mientras que el fin del retrógrado de Mercurio renueva las reglas en una comunidad. Una luna llena de revelaciones sobre la salud le ayuda a saber hacia dónde debe ir a continuación en su camino hacia el fitness. El nuevo amor habla suavemente.

Publicidad



♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Con el sol en su zona de amistad, comuníquese con personas que le gustaría conocer mejor. Manténgalo informal, incluso si siente que podría haber un amor profundo allí. Esta es una semana para la reconexión o el cierre con nombres que se han desvanecido de su vida. Su imaginación es salvaje, pero al menos una idea tiene potencial comercial.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): Dejar que una situación familiar se salga de control no es su estilo, y esta es una semana de comunicación. Sea consciente de las necesidades de todos, pero también dé importancia a las suyas. ¿Enamorado? Mercurio vincula nuevas promesas con la posibilidad de repetir el viaje juntos. Si es soltero, el apellido en una lista de pasajeros puede ser The One.

Publicidad

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): A medida que la verdad en luna llena se difunde por su carta, es posible que revele información inesperada. Y esto puede dejar entrar a otros. Confíe en su primera respuesta en un cuestionario o entrevista. En la pasión, la perfección es buena, pero la felicidad es mejor. Sabe que esta es una elección que debes tomar.

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Los desafíos en su gráfico basado en efectivo no son inusuales; lo que es diferente esta semana es cómo los enfrenta. En lugar de seguir adelante, está dispuesto a seguir adelante con los planes y llevarlos a cabo. El sol calienta sus sentimientos y alguien que conoció en un viaje está pensando en usted ¿Enamorado? Sabe la respuesta correcta.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Una luna llena personal es su luz verde para amar a un nuevo nivel, así que si le ha estado conteniendo, puede dejarlo ir. Si está soltero, esto abra su corazón a alguien que parece incorrecto en el papel y, sin embargo, es perfecto en persona. La capacidad de Saturno para seguir adelante convierte al planeta en tu principal entrenador creativo y romántico.

Publicidad



♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): A menudo duda en profundizar más, pero la luna llena no le deja otra opción. Su carta está llena de sueños, recuerdos y sentimientos. La mayor sorpresa es lo natural que se siente. Si estás en pareja, Mercurio le recuerda que aferrarte al pasado no deja espacio para el futuro.

¿Soltero? Un Aries deportivo lidera el campo.

Publicidad



♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Darse cuenta de que le gustaría ser parte de un proyecto o grupo comunitario puede ser el primer paso en un nuevo camino. Cree que encajarás perfectamente. Tiene un enigmático elemento de luna llena que le brinda “ese algo especial” que buscan los jefes, las cámaras y el público. En el amor, quedarse en casa puede sacar a la luz secretos sensuales.

♒Acuario (20 de enero - 18 de febrero): Dividir las ambiciones en trozos pequeños es el paso clave que las hace realidad. En lugar de dejar que su mente se concentre en el futuro, concéntrese en lo que necesita hacer para tener éxito. Es fácil ser un pasajero pasivo en el amor, pero Marte espera que tome el volante y comience a navegar por los cambios que cuentan.

♓ Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Prepárese para una semana de aventuras y acción mientras la luna llena desbloquea nuevos niveles del potencial de Piscis. Hay nuevas actividades y rostros por todas partes, pero uno se siente familiar. Esta puede ser su alma gemela. No basta con hacer una promesa de dinero: hay que cumplirla. El factor suerte marca una o más fechas “6”.