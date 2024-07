Horóscopo de hoy lunes 22 de julio de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril): El sol encuentra su punto ideal esta semana en términos de diversión y travesuras y lo único que puedes esperar es lo inesperado. Un compañero de trabajo serio puede mostrar un lado coqueto, e incluso las parejas más duraderas realmente se sorprenden entre sí, rompiendo todo tipo de barreras. ¡Tanto amor-calor a tu alrededor y dentro de ti! Una luna llena de intensa ambición emocional hace que los grandes planes de vida vuelvan a encaminarse.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): A medida que Mercurio agrega habilidades de planificación interesantes a tu talento candente, puedes presentar un proyecto escrito o de fotografía muy bien. La confianza puede surgir cuando simplemente esperas impresionar. En cuanto al amor, una luna aventurera que convierte las lecciones en amor te lleva a un viaje único en la vida, junto a tu pareja ideal. Podría ser la primera vez que se conocen, pero dos corazones “se conocen” instantáneamente. Los planes familiares se aceleran de la noche a la mañana.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Con el poder personal de Marte sumado a la energía pura del Sol y la atrevida comunicación de Mercurio, eres tú a quien hay que prestar atención esta semana. No es momento de ser cauteloso, sino de hacer planes y llevarlos a cabo: ahora es más fácil decir lo que se piensa que en los últimos meses. Así que, en el trabajo o en casa, puedes dejar las cosas claras. Una luna profundamente apasionada atrae todas las miradas hacia ti, dondequiera que vayas.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Conocer tu propio valor no siempre ha sido tu fortaleza, hasta esta semana. Un paquete de energía planetaria único te acompaña para ayudarte a reconocer tus habilidades y simplemente esperar ser recompensado. Mientras que tu sector de relaciones es más profundo y más sincero, gracias a la segunda luna llena allí en dos meses. Mantenerse fiel a alguien o algo, sin importar lo que pase, puede dar sus frutos el fin de semana. Círculos de la suerte “8”.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto):Al darle la bienvenida al sol en tu signo, puedes sentir la oleada de nuevos comienzos y nuevos inicios, y se siente muy bien. Éste es tu entorno natural, con todo el calor, la luz y el dramatismo que adoras. Sí, la doble luna llena en tu zona de trabajo y bienestar puede plantearte preguntas, pero tienes las respuestas que necesitas y la capacidad de actuar.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): El maestro mental Mercurio, tu planeta regente, entra en tu signo y al instante puedes sentir la diferencia. Las palabras con las que quizás hayas tenido dificultades fluyen libremente y, en lugar de quedarte callado, te expresas con claridad. Además, tu estilo único de amar está respaldado por una luna llena tan creativa. Todo lo que has soñado decir o hacer, de repente puede convertirse en realidad. Si estás soltero, este enlace te llevará a alguien que conociste el mes pasado.

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Tu semana comienza con una doble dosis de cambios y desafíos familiares, en una dirección tan positiva. Y se vuelve aún más intrigante a medida que los planetas se acumulan en tu carta. Tienes un don natural para encontrar y hacer amigos, además de una habilidad especial para tomar conceptos vagos y resumirlos en pocas palabras. Esto puede tener consecuencias profesionales. Mientras tanto el amor sigue avanzando y hacia arriba.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): El sol está en tu sector del éxito, lo que te brinda la oportunidad de cosechar lo que has sembrado anteriormente, pero también de impulsar muchos emprendimientos nuevos y emocionantes. Si no te ves como una potencia empresarial, entonces es hora de empezar. Si estás enamorado, el fuego de Marte es imposible de contener, pero también imposible de ignorar. Y ese rostro que has admirado desde lejos puede ser el primero en responder. La suerte viste de color caqui.

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Justo cuando empiezas a asumir que una propuesta de viaje está descartada, el sol la vuelve a poner en el mapa. Así que prepárate para arreglar algunos planes de sol. La transferencia de Mercurio a tu sector del éxito te ayuda a identificar cuáles de tus muchos sueños laborales debes abordar primero, y rápido. En cuanto a la pasión, la segunda luna llena de valores compartidos te recuerda que ambos socios se benefician de la honestidad bidireccional.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): Tu espacio personal alberga la segunda luna llena en dos meses: la señal más fuerte que podrías tener de que estás listo para el cambio y con muchas ganas de actuar. En el trabajo, Marte te aporta palabras y maneras de líder, mientras que en casa, el Sol ayuda a simplificar vínculos que quizá se hayan vuelto demasiado complicados. Mercurio intensifica tu capacidad de aprendizaje, por lo que en todo aspecto del amor y de la vida, no repetirás errores.

♒ Acuario (20 de enero al 18 de febrero): Acuario, hoy podrías sentir la necesidad de libertad en tu relación. Permite que tu pareja tenga espacio para expresarse y apoya sus intereses individuales. Si estás soltero, podrías atraer a alguien que valore tu independencia y originalidad. Trabajo: En el trabajo, tu creatividad y tu pensamiento innovador serán tus mayores activos. Busca nuevas formas de abordar problemas y presenta ideas audaces. Este es un buen momento para colaborar en proyectos que requieran soluciones fuera de lo convencional.

♓Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Piscis, hoy es un día para la compasión y la sensibilidad en tu relación. Escucha a tu pareja con empatía y demuestra tu apoyo incondicional. Si estás soltero, podrías sentir una conexión profunda con alguien que comparta tu espiritualidad y tu imaginación. Trabajo: En el ámbito laboral, tu intuición te guiará hacia nuevas oportunidades. Confía en tus corazonadas y en tu capacidad para leer las situaciones. Este es un buen momento para avanzar en proyectos artísticos o creativos que reflejen tu sensibilidad única.