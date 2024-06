Horóscopo de hoy lunes 24 de junio de 2024 para los doce signos del zodiaco

♈Aries (21 de marzo - 19 de abril):Tiene la fuerza estelar esta semana para detener un sueño y encontrar una mejor manera de hacerlo realidad. Esto puede suponer esperar un poco más, pero merecerá la pena en todos los sentidos. Entonces, en lugar de alejar sus sentimientos, actúe en consecuencia. En cuanto al amor, la seguridad de Venus lo envuelve en un manto de paz y pasión, y un Tauro tranquilo puede ser la causa.

♉Tauro (20 de abril - 20 de mayo): Dar la bienvenida a todas las respuestas a sus preguntas, en lugar de solo las que cree que desea, puede ser su pasaporte para progresar. Esta es una semana en la que es muy adaptable y rápido, y trabaja muy bien con cualquier cosa que se lo presente. En el trabajo, esto puede colocarlo en la cima de una lista recién formada. En casa, puede sacar a una familia del silencio. El amor viste tonos de azul.

♊Géminis (21 de mayo - 20 de junio): El calor del sol llena su carta de valores, por lo que perdonar y olvidar puede ser más fácil. Esta puede ser la semana en la que se aleja de una persona o proyecto que nunca coincide con sus expectativas y encuentras algo mejor para usted. Toda la semana, déjese sentir orgulloso de quién es, porque se lo merece. A medida que Saturno se invierte, las ambiciones pueden estancarse, pero esto le ofrece más tiempo para encontrar opciones mejores y más grandes.

♋Cáncer (21 de junio - 22 de julio): Una creencia fuerte e inquebrantable en usted mismo es la base de su carta en este momento, y esto le brinda la base sólida para lanzar algunos movimientos atrevidos. Sólo usted sabe cuáles deberían ser, así que siga sólo sus ideas. Encontrar espacio para “yo” en el “nosotros” de las relaciones puede ser un desafío para Cáncer, pero ahora lo logras con amabilidad y cuidado. El factor suerte se vincula a equipos o conjuntos de doce.

♌Leo (23 de julio - 22 de agosto): La lógica del planeta Mercurio está con usted esta semana para ayudarle a determinar qué partes ocultas de usted mismo deben salir a la luz y cuándo. Los resultados pueden ser una sorpresa, pero le abren muchas puertas a Leo, así que, sobre todo, sea honesto consigo mismo. A medida que Saturno retrocede, es posible que vaciles en un conjunto de creencias profundas, pero si realmente le importan, manténgase firme.

♍Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): La influencia de Marte en su carta de aventuras crece cada día y es posible que sienta la necesidad de liberarse de agendas demasiado rígidas y seguir su propio camino. Su capacidad natural de planificación de Virgo lo protege, así que no escatime en esto a medida que crece la confianza. Si está enamorado, reírse con amigos y como amigos le recuerda lo que importa. ¿Soltero? The One disfruta del mismo sitio de música que usted.

♎️Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Como Venus está en un apasionado impulso hacia arriba, cuanto más alto apuntes en el amor, más podrá lograr. Así que esta no es una semana para conformarse con menos de lo que sabe que necesita y merece. Si está soltero, esto puede incluir terminar un vínculo intermitente y comenzar uno más fuerte y estable. Los cambios en la salud pueden parecer estancados, pero manténganse firmes: un gran avance puede llegar el fin de semana.

♏Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre): Aprovechar el poder mental calmante de Mercurio para calmar su mal genio puede ayudarlo a lidiar con cualquier cambio repentino en el amor, la vida o los planes de trabajo. Tal vez realmente quiera que las cosas vayan de una manera, pero la alternativa puede ser mejor para usted cuando le das una oportunidad. Una luna de creación de espacios seguros para hablar y escuchar conduce a ofertas laborales sorpresa. Passion realiza un recorrido misterioso "G".

♐Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre): Si en un hogar se han dado por sentado ciertas cosas sobre usted, esto puede cambiar de la noche a la mañana cuando Saturno se detenga y haga un balance. Eres uno de los signos más generosos, pero puede que sea el momento de establecer algunos límites en cuanto a su tiempo y cuidados. En cuanto al amor, la fantasía de Venus y la energía de Marte crean intensidad entre las sábanas y intriga entre líneas. El factor suerte invierte una recta numérica regular.

♑Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): El amor eterno brilla intensamente en su carta: es del tipo que nunca se aburre, gracias al esfuerzo y el respeto bidireccionales. Si está soltero, esto puede llevarlo a tener un compañero de trabajo que nunca dará el primer paso. Si está apegado, esta es una gran semana para impulsar los vínculos que ya son buenos. Una luna personal le recuerda que la verdadera seguridad viene primero del interior. Júpiter rocía polvo de estrellas de la suerte sobre un equipo de seis.

♒ Acuario (20 de enero al 18 de febrero): La salud de otras personas puede ser una nueva dirección profesional para usted a partir de esta semana, ya que tiene un verdadero don para descubrir exactamente qué es lo que las personas más necesitan en sus vidas. Tómese el tiempo para investigar las calificaciones y las vías de experiencia. ¿Enamorado? Venus está trabajando arduamente para mantener fuertes los sentimientos y preparar el escenario para una conversación especial. ¿Soltero? The One es tranquilo, pero tiene una risa inolvidable.

♓Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): Un alcance lunar realmente sociable hace que esta sea su semana para seguir contactando, incluso si las respuestas tardan en llegar. Valdrá la pena la espera. El más confiable de los planetas, Saturno, se volverá retrógrado en su propio signo durante los próximos meses durante el fin de semana. Así que prepárese para preguntar quién y qué es realmente bueno para usted y encuentre algunas respuestas interesantes. La suerte escribe en verde.