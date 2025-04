Sectores reaccionan a nueva tensión entre EE.UU y Colombia tras declaraciones de Kristi Noem

Diferentes sectores del país están reaccionando a la nueva tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia.

Personajes como el expresidente Iván Pastrana, la excanciller Marta Lucía Ramírez y el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, mostraron su postura a las polémicas declaraciones de la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU, Kristi Noem .

Para entender este panorama, es necesario recordar que la funcionaria del gobierno Trump se refirió, en una entrevista con el medio de derecha NewsMax, a la reunión que mantuvo con el presidente Gustavo Petro durante su visita a Bogotá.

Noem calificó el encuentro de "conflictivo" y aseguró que el mandatario colombiano defendió a miembros del Tren de Aragua.

Tras estas declaraciones, diferentes personajes cuestionaron al jefe de Estado.

A través de su cuenta de X, el expresidente Andrés Pastrana dijo lo siguiente:

“Gustavo Petro confesó su amistad con los capos de los carteles de la droga a Kristi Noem, secretaria del Interior EE.UU. ‘Nunca legalizaremos la droga y vamos a matar a sus amigos’, le respondió Noem. ¿Quiénes son los capos amigos protegidos por Petro?”, dijo.

Por su parte, la exvicepresidenta y excanciller, Marta Lucía Ramírez, pidió un examen médico al presidente, con el propósito de “verificar su verdadero estado de salud y verificar si está en condiciones de manejar el país”.

Ramírez, en dialógo con Blu Radio, cuestionó también la credibilidad de la Cancillería, quien horas antes había rechazado lo dicho por Noem y había calificado las afirmaciones como incorrectas.

El último en reaccionar fue el presidente de la Andi, Bruce Mac Master. Si bien, el ejecutivo no cuestionó al mandatario sí que pidió prudencia en la relación diplomática con Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Mac Master aseguró que es necesario tomarse en serio el convenio con ese país, además de que Colombia debería tenerlo en número uno dentro de las prioridades.

“No podemos ni improvisar, no cometer errores que eventualmente se devuelvan en forma muy costosa para nuestro país. Con gran dignidad, responsabilidad y estrategia debemos contar con un plan estratégico que deben seguir desde el más alto nivel debemos funcionarios públicos, hasta el último, incluyendo al presidente. Es demasiado lo que está en juego”, dijo Mac Master.

Cabe recordar que Petro ya rechazó las declaraciones de Noem y negó parte de lo dicho por la secretaria de Seguridad. El mandatario aseguró que él nunca habló mal de Trump y se mantuvo en afirmar que sólo respondió lo que le preguntaba la funcionaria de EEUU.

"No es cierto que hablé 30 minutos contra Trump. Solo contesté la pregunta que ella me hizo sobre lo que pensaba yo del Tren de Aragua o del bloqueo, y dije lo que pensaba y sigo pensando. No sé si mi decisión de comprar los aviones de guerra a Suecia tenga que ver con estas palabras que no son ciertas”, dijo Petro.