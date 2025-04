Presidente Gustavo Petro: "No reconocí el Gobierno de Maduro y no lo reconozco"

El presidente Gustavo Petro llegó a Pasto para participar en un evento en el que se habló sobre los avances en el proceso de paz entre el Gobierno y el frente Comuneros del Sur, grupo que se separó de ELN.

Desde allí, el presidente Gustavo Petro, refiriéndose a su reunión con la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo que él no reconocía a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.

“Yo no reconocí el Gobierno de Maduro y no lo reconozco, pero creo que la solución no es bloquear más a Cuba y Venezuela, están mandando al hambre a los pueblos y los pueblos no se dejan morir de hambre”, dijo desde Pasto el presidente Petro.

Por otro lado, también dijo que en Venezuela debería haber elecciones libres y con garantías para todos los sectores, pero sin bloqueos.

Respecto a estas declaraciones del mandatario, se conoció una declaración de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem , en la que se refería a su reunión con el presidente Gustavo Petro. Según Noem, Petro habría dicho que algunos miembros del Tren de Aragua eran sus amigos.

“Empezó con él criticando a nuestro Gobierno durante aproximadamente media hora y hablando de cómo se malinterpreta a los miembros del Tren de Aragua, que en realidad solo eran personas que necesitaban más amor y comprensión. Habló de cómo algunos de los miembros del cártel eran sus amigos”, señaló Noem .

Gustavo Petro - Kristi Noem Foto: AFP

Desde Pasto el presidente Gustavo Petro respondió al tema, asegurando que esas declaraciones no son ciertas.

“No es cierto que duré 30 minutos hablando contra Trump, solo contesté la pregunta que ella me dijo de lo que pensaba yo del Tren de Aragua o del bloqueo y dije lo que pensaba y sigo pensando”, dijo Petro.

El presidente también dijo que espera que las declaraciones de la secretaria no tengan que ver con su decisión de comprar los aviones de guerra a Suecia.