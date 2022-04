Entramos en Luna creciente y como su nombre lo dice, cualquier plan, proyecto o relación que inicies en este momento será como una semilla recién plantada con las características necesarias para su correcto crecimiento. Es el momento ideal para dar rienda suelta a tu creatividad e iniciar todo lo que sueñas.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:



Aries (marzo 21 - abril 20)

♈ No puedes alejarte de los asuntos monetarios por mucho que lo intentes y es debido a las dificultades o escasez que estás experimentando. Quizás por eso eres tan consciente de la necesidad de aumentar tus ingresos. Si planeas invertir en el mercado de la vivienda o planeas hacer compras domésticas importantes, estarás en un terreno bastante firme. No te desanimes, nuevas portunidades laborales tocarán a tu puerta.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Hoy podrás lucirte en el trabajo. Llega a la oficina temprano, preferiblemente antes de que tus colegas y rivales puedan hacer algún movimiento. Es el momento de sobresalir ya que empiezas este nuevo ciclo lunar con ideas nuevas y mucha energía. Puede ser que los aspectos planetarios te ayuden a vincularte con socios y que, por lo tanto, debas sacar a relucir también tus mejores cualidades comunicativas.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊ Seguro que tienes muchas cosas en la cabeza. Serán días arduos, de mucha responsabilidad y carga extra en el trabajo. De hecho, la parte más animada del día puede llegar cuando estés dormido. Resiste algunos días, recuerda que un diamante era una piedra común que resistió una presión increíble. Si tienes sentimientos extraños o incómodos, podría deberse a que tu mundo onírico está particularmente activo en este momento. Esta semana resolverás un asunto familiar que te tenía pensativo y frustrado.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋ Se acercan estrellas amigas y este es un momento útil para formar equipo con otras personas en tu empresa. También es un período perfecto para entregarte placer social y dejar de lado el estrés y las tensiones del mundo "real". Tu energía comienza a ascender y estarás con ganas de crear cosas nuevas. Cocinar algo delicioso para la persona que amas podría ser una excelente idea.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Una alineación sensacional entre el Sol y Mercurio te dotará de un brillo absoluto, así que no tardes en presentar tus ideas. Sin embargo, los socios estarán listos con sus preguntas incómodas. No hables de más y guarda silencio respecto a temas que no conozcas. Es el momento perfecto para ponerle fuego extra a tu relación de pareja.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍ Parece que se avecinan asuntos legales y, si es posible, debes intentar encontrar una solución rápida. Además, si aún tienes planes de viajar, hazlo lo antes posible antes de que responsabilidades con las que no contabas lleguen a tu vida. Hay una duda sin resolver que te ha dado vueltas los últimos días. Retrocede lo más posible en el pasado para encontrar la respuesta.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎ Esto va sonar extraño pero, si deseas tomar las decisiones financieras correctas, la respuesta puede estar en un sueño. Tu intuición estará aguda y aunque muchas veces la ignores, se manifestará con más fuerza. Tu lazo emocional se vuelve demasiado intenso, trata de mantener los pies en la tierra y dar el siguiente paso que has estado planteándote con tu pareja, pero de manera realista.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Es una semana positiva y, debes abordar mediante la comunicación esas falencias que habían surgido hace poco con personas de tu familia e incluso tu pareja. Los lazos domésticos y familiares son los más importantes. Asegúrate de hacer lo mejor desde tu corazón aunque las cosas no salgan del todo bien. Es la única satisfacción que queda sin importar los resultados.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Actualmente la parte más importante de tu vida es el trabajo. Lo que significa que las relaciones deben seguirse trabajando. También hay que abordar tareas domésticas y, si te adelantas ahora, tendrás más tiempo libre más adelante. Estás afrontando retos nuevos en el campo laboral y puedes sentirte abrumado por momentos, pero ten paciencia que después de demostrar tu talante es posible que incluso te den un ascenso.

Capricornio (dic 22 - ene 20)

♑ Los planetas personal y profesional están finamente equilibrados, lo que sin duda es una buena noticia. También debes tratar de conectar con tu lado infantil y vulnerable para darle más vida a tu corazón. Recuerda que a veces pecas de rigidez extrema. Podrías experimentar dolores de cabeza y cansacio. Respeta tus horarios de descanso y lleva a una hora prudente el desarrollo de tus responsabilidades.

Acuario (ene 21 - feb 19)

♒ Ha habido una o dos amenazas a tu estabilidad recientemente, pero parecen ser más imaginarias que reales. La manera de encontrar tu camino es buscar el apoyo de aquellos que te conocen mejor: las personas con las que creciste. Asegúrate de ofrecer apoyo a tus socios cuando lo necesiten. La persona que llegó a tu vida la marcará profundamente. Incluso puede tratarse de una relación de vidas pasadas.

Piscis (feb 20 - marzo 20)

♓ Es poco probable que te sientas feliz quedándote en un solo lugar. Ya es hora de que emprendas uno de esos viajes cortos que tanto necesitas para refrescar tu espíritu. Recuerda no dar por sentada tu relación de pareja y continuar alimentándola con detalles y atenciones. Esta semana podrías estar más nervioso de los normal. Evita los sobresaltos.