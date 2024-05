Jueza de caso Uribe le llamó de nuevo la atención al expresidente por intervenir sin permiso

Pese no tenerlo permitido, el expresidente Álvaro Uribe intervino durante la audiencia virtual que se llevó a cabo este viernes, 17 de mayo, donde pidió poder hacer unas anotaciones. Sin embargo, la jueza encargada aseguró que se deberían respetar las reglas de la sala y debía apagar su micrófono.

Todo se dio cuando el expresidente intentó pronunciarse respecto a las intervenciones que estaba dando, en ese momento, el abogado de las víctimas, Reinaldo Villalba.

Fueron varias ocasiones en las que el exsenador buscó emitir pronunciamientos durante la audiencia. Pese a ello en ninguna ocasión le fue permitido.

La sesión duró más de 12 horas y dentro de ella la defensa, en cabeza del abogado Jaime Granados, aseguró que pedirían nulidad dentro de todo el caso, asegurando que hay una afectación en el proceso.

Publicidad

"Debemos advertir y que se resuelva de esa manera, rechazando la solicitud de anulación que más que una solicitud de anulación, es una solicitud de dilación", dijo el fiscal Gilberto Iván, al rechazar la medida.

Con esta sesión, Álvaro Uribe se convirtió en el primer expresidente de Colombia en enfrentar un juicio penal. Esto se da al instalarse la primera audiencia del caso en el que es acusado de sobornar a testigos con el fin de guardar silencio sobre su presunta relación con paramilitares.

Publicidad

La jueza decidió suspender la audiencia tras las peticiones del defensor Jaime Granados por las más de 12 horas que llevaba. Aunque se le permitió al exmandatario tener la última intervención, en la que aprovechó para pedirle que, dentro de ocho días, cuando se reanude la audiencia, se le permita defenderse de las acusaciones en su contra, también aprovechó para lanzar una corta respuesta a Reinaldo Villalba.

“La discusión política que he tenido con ellos hace 35 años no puede llevar a que mientan. Yo renuncié a la Corte y cuando renuncié al Congreso para defender y cuando el magistrado Barceló llamó a una emisora a decir que había renunciado porque la Corte me tenía agarrado, pues retiré la renuncia”, señaló el expresidente Álvaro Uribe.