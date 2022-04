Horóscopo de hoy: miércoles 20 de abril, predicciones para cada signo del zodiaco

Continuamos con la influencia de Mercurio en la casa de Tauro irradiando serenidad y realismo. Por otra parte el Sol brillando en Aries generará un gran flujo energético y posibilidades de gran crecimiento en todas las casas de la rueda zodiacal.

Predicciones para cada uno de los signos del zodiaco:

Aries (marzo 21 - abril 20)

♈Los eventos que tuvieron lugar durante las últimas veinticuatro horas e, incluso continúan sucediendo, pueden ser difíciles de entender. No intentes encontrar respuestas apresuradas. Cada cosa y solución tiene su tiempo.

Tauro (abril 21 - mayo 20)

♉ Esta semana es decisiva para expresar lo que piensas y tomar decisiones, decirles a los miembros de la familia qué hacer y arreglar los asuntos en casa te dará una satisfacción extra. En el trabajo las cosas van de maravilla. Serán días productivos y cercanos a tus colegas.

Géminis (mayo 21 - junio 21)

♊Evita pensamientos que te indican que eres indefenso e incapaz. Si eres demasiado pasivo hoy, el destino intervendrá y probablemente perderás una oportunidad muy valiosa. Es un buen día para dar consejos, tus amigos y allegados estarán de acuerdo contigo en todo lo que les digas.

Cáncer (junio 22 - julio 23)

♋Puede que estés simulando ser terriblemente confiado y extrovertido, pero cualquier astrólogo te diría que te estás ocultando mucho. Tu esencia es mucho más introspectiva. Tampoco está mal que intentes expresarte más que de costumbre. Pero tienes que estar seguro de que te sientes cómodo y en paz contigo mismo al hacerlo.

Leo (julio 24 - agosto 23)

♌Reduce la velocidad y planea tu futuro con cuidado. De una forma u otra debes estar absolutamente seguro de lo que está sucediendo antes de hacer un próximo movimiento. Para obtener los resultados que esperas no actúes con impulsividad.

Virgo (agosto 24 - sept 23)

♍Tus estrellas hacen especial énfasis en las regiones públicas, profesionales, financieras y sociales de tu carta astral, lo que indica una predisposición a involucrarse en actividades laborales más dinámicas y que exijan nuevas ideas. Han sido días buenos para el amor pero no des nada por sentado. Recuerda que hay que cultivar el sentimiento todos los días.

Libra (sept 24 - oct 22)

♎Son tantos los planetas que te animan a superarte que seguro harás las cosas mejor que de costumbre. El patrón planetario también muestra un viaje próximo y mucho positivismo. Procura mantener la calma durante algunos conflictos en pareja que se aproximan por cosas insignificantes.

Escorpio (oct 23 - nov 22)

♏Si aceptas el desafío que la vida te muestra ahora descubrirás que curiosamente esto te llevará a tener más energía y mejor actitud. Salir de la zona de confort es el mejor movimiento para una vida llena de éxito y alegría. Guarda tus bajos instintos y concéntrate y demostrar el amor con detalles y maneras más puras.

Sagitario (nov 23 - dic 21)

♐ Las relaciones personales son un campo minado. Es complejo encontrar simpatía y tranquilidad con una sola persona. Pero ten fe en que alguien para ti está esperándote y no desesperes. En cuanto a tus finanzas las cosas van mucho mejor y esto es un gran Plus para vida.



Capricornio (dic 22 - ene 20) ♑Si has asumido más de lo que puedes manejar, entonces tus responsabilidades podrían comenzar a dividirse y multiplicarse. No evites pedir ayuda de tus colegas. Si eres inteligente podrás con la ayuda de los demás, llevar las cosas a buen término. Acuario (ene 21 - feb 19) ♒Permítete un poco más de tiempo para el placer. Una salida cultural puede venir bien, aunque en realidad no importa lo que hagas mientras lo disfrutes. También tendrás un actitud bastante seria que a lo mejor no te ayude con quienes te rodean. Intenta divertirte un poco más y cultivar tus relaciones. Piscis (feb 20 - marzo 20) ♓Considera todas las posibilidades y haz planes para los próximos meses. No eches en saco roto la posibilidad de viajar y tomarte un descanso. Intenta ser práctico con tus ideas, de lo contrario, las posibilidades en el área laboral se desvanecerán. Pequeños conflictos afectarán tu relación sentimental estos días, pero no es nada qué preocuparse.