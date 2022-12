Icetex paga más de $45 millones a contratista por manejar Instagram del director

El 30 de enero de 2018, el secretario general del Icetex, Jorge Ivan Molina, firmó un contrato con Diego Javier Mayorga Patiño, como contratista de la entidad por la cifra de 45 millones 283 mil 334 pesos. El objeto del contrato fue: prestar los servicios profesionales para el registro fotográfico, producción de contenido, y administración de la cuenta de Instagram del presidente del Icetex.

Es decir, que la entidad contrató con recursos públicos y a través de contratación directa, a una persona externa a la entidad para administrar y subir fotografías a la cuenta de la red social Instagram personal del actual presidente Alejandro Venegas. El contrato tiene un plazo de 9 meses hasta el 30 de septiembre de 2018. Y el salario mensual es de 5 millones 500 mil pesos.

La discusión tiene que ver con que uno de los preceptos de la normatividad del Icetex para establecer los intereses a los diferentes tipos de créditos es el costo de la operación de la entidad. De hecho, la Procuraduría adelanta ya un proceso contra el exsecretario general de la entidad por un contrato para un evento en el 2016 por más de 300 millones que pudo haber violado los principios de economía y eficacia.

Además, expertos consultados por Blu Radio en temas de marketing y redes sociales, aseguran que en el sector privado un salario para cumplir las mismas funciones y con el desempeño actual de la cuenta de Venegas que tiene solo 1.311 seguidores, está muy por encima de lo que se paga tradicionalmente.

“La verdad que sí es un rango que va muy por encima de lo que cobraría cualquier content manager free press o comunitty manager que uno peda contratar para esto. El rango promedio está entre el millón doscientos o dos millones quinientos y además con más de una red social. Lo que se puede ver en Instagram es que son fotografías normales. No necesariamente algo demasiado profesional o retocado. En cuanto al rendimiento de la página es muy básico. Siempre se habla sobre el personaje. No se publica todos los días y los comentarios no son muchos”, explicó la experta.

Icetex consultado por Blu Radio aseguró que todas las entidades del Estado contratan personas para este tipo de labores. Afirmaron que la persona contratada desempeña otras funciones propias de la Oficina de Comunicaciones, aunque el objeto del contrato es claro.

El presidente Venegas resaltó que “estamos revisando como disminuir el gasto administrativo que corresponde a la operación. Se han venido liquidando todos los convenios que estaban vigentes y todo lo que encontramos lo hacemos llegar a los entes de control”, dijo.

Por ahora el contratista seguirá teniendo ingresos de más de cinco millones mensuales por subir fotos a la cuenta personal de Instagram del funcionario.