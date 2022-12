¡Impactante! El relato de una mujer arrastrada por arroyo en el sur de Barranquilla

Mientras intentaba que la fuerza de la corriente no se llevara el único puente de madera con el que pueden cruzar una de las calles del barrio Siete de Abril en el sur de Barranquilla, Carmen Viloria, una mujer de 46 años fue arrastrada por el caudal del arroyo que, cada vez que llueve, inunda las viviendas de la zona.

Aunque logró sobrevivir gracias a la ayuda y el esfuerzo de sus vecinos y algunos miembros de su familia, antes de ser rescatada, palos y piedras le causaron fuertes lesiones, una de ellas en la cabeza y debió ser atendida en un hospital del sector.

"Yo iba a sacar el puente con el que podemos cruzar para que la corriente no se lo llevara y la brisa me tiró en el arroyo. Cuando caigo, trato de aguantarme de otro puente que está más adelante y un palo me pegó en el brazo. Cuando ya no pude, el arroyo me siguió arrastrando hasta una piedra que golpeo mi cabeza, me partió la cabeza. Mi hija cuando vio que no tenía fuerza, también se tiró para intentar salvarme. Las piedras le golpearon todas las piernas", contó la mujer.

La comunidad del sector pide intervención de las autoridades para evitar que este arroyo siga generando emergencias en el sector. Su preocupación aumenta con el desbordamiento de las alcantarillas del sector, que también inundan las viviendas de la zona.

El desbordamiento de otro arroyo en el barrio Las Malvinas, suroccidente de la ciudad, también mantiene en riesgo de colapso a 40 casas. Mientras tanto, autoridades de Gestión del Riesgo en el Atlántico adelantan un censo para establecer el número de familias afectadas después de que 50 viviendas del barrio Los Campanos II en el municipio de Soledad quedaran destechadas este fin de semana.

