¡Increíble! Pareja se salvó de morir aplastada en derrumbe gracias a sus gatos

Una pareja de enamorados italianos no paran de agradecerle a sus gatos por haberlos salvado de morir aplastados en un derrumbe.

Se trata de Simba y Mose, un par de peluditos que llegó a la vida de estas personas hace varios años y que ahora son portada de los diarios más importantes del mundo.

Según indicó un diario local, el deslizamiento de tierra tuvo lugar en la región de Liguria ubicada en las costas de Italia.

"Mi esposa se despertó porque Simba y Mose, nuestros gatos, hacían ruido", explicó Claudio Piana, un habitante de Campo Ligure en una entrevista dada al diario de la región, Secolo XIX.

Una vez de pie, Sabrina Pellegrini, esposa de Piana, descubrió que los gatos jugaban con un trozo de yeso caído del techo que hizo que vieran las paredes agrietadas que los obligó a salir.

Afirman las autoridades que la vivienda se vino al suelo debido a las lluvias torrenciales que habían caído en la región, provocando el alud de tierra que afectó los cimientos de su casa, situada en la ladera de una colina.

El drama no paró ahí. Asegura la pareja que intentaron huir en su carro, pero quedaron atascados en un charco de barro y fue necesario que llegaran los bomberos a rescatarlos.

"Mi hermano me llamó y me dijo: 'Claudio, tu casa se derrumbó'", dijo Piana. "Ahora no tenemos nada, los bomberos nos han dicho que nunca podremos volver a casa, es demasiado peligroso, pero es un alivio saber que Simba y Mose sobrevivieron".

La historia se ha hecho viral en toda Italia donde los felinos se han convertido en unos héroes ante las violentas tormentas que azotan al noroeste de Italia desde el lunes, en particular, a las regiones de Lombardía, Piamonte y Liguria.