Influencer alemán reveló la costumbre de los colombianos que "lo dañó": "La gente siempre huele"

Un creador de contenido alemán que desde hace varios meses vive en Medellín decidió pronunciarse sobre un tema que con frecuencia genera todo tipo de opiniones en redes sociales: las diferencias entre los hábitos de higiene en Colombia y en Europa.

Su experiencia personal, compartida a través de TikTok, despertó miles de reacciones entre quienes se sintieron identificados con su percepción y quienes cuestionaron sus generalizaciones.

Se trata de Simeón, un influencer europeo que suele publicar videos sobre su proceso de adaptación a la cultura colombiana. En una de sus publicaciones más recientes aseguró, entre risas, que vivir en el país cambió por completo su manera de entender el cuidado personal. “Colombia me dañó”, comentó al explicar que ahora presta mucha más atención a la importancia de oler bien y mantener una buena presentación.

Según relató, uno de los aspectos que más le sorprendió desde su llegada a Medellín es que los colombianos suelen estar bien arreglados y usar perfume con frecuencia, sin importar la ocasión. A su juicio, esta es una costumbre profundamente arraigada en el país y una característica que distingue a los colombianos de otras culturas.



Después de vivir en Colombia ya no puedo ignorarlo. Acá la gente siempre está arreglada y huele demasiado rico. Yo crecí en Alemania y allá es otra vuelta, la gente siempre huele a cu... Dijo el influencer alemán

El creador de contenido comparó esa experiencia con lo que vivió durante su infancia y juventud en Alemania. De acuerdo con su testimonio, en varios países europeos el aseo personal no ocupa el mismo lugar dentro de la rutina diaria y, en algunos casos, las personas no consideran necesario ducharse con tanta frecuencia.

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Para ilustrar esa diferencia, recordó una anécdota reciente durante una visita a su país natal. Antes de dirigirse al gimnasio, decidió bañarse, tal como acostumbra desde que reside en Colombia. Sin embargo, uno de sus amigos le preguntó por qué iba a ducharse si de todas maneras terminaría sudando durante el entrenamiento.

Para Simeón, esa respuesta reflejó el contraste entre ambas culturas. Mientras en Colombia existe una preocupación constante por mantener una buena imagen y un aroma agradable, en Alemania —según su experiencia— la visión sobre estos hábitos es mucho más relajada.

Las declaraciones del influencer no tardaron en viralizarse en TikTok y otras plataformas. Muchos usuarios colombianos tomaron sus comentarios con humor e incluso afirmaron sentirse orgullosos de que un extranjero resaltara ese aspecto de la cultura nacional. Otros, por el contrario, consideraron que sus afirmaciones generalizan realidades que pueden variar de una persona a otra.