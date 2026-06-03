Influencer muere tras cirugía estética que le habría costado más $35 millones; revelan último video

La muerte de una reconocida creadora de contenido ha generado conmoción en redes sociales y abrió una investigación para establecer si un procedimiento estético al que se sometió días antes tuvo relación con su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Roseli Fernandes, maquilladora e influencer de 48 años. La mujer falleció luego de someterse a un procedimiento en una clínica privada de São Paulo, Brasil, donde recibió inyecciones para aumentar el volumen de los glúteos, según los reportes conocidos hasta el momento.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Fernandes acudió al centro médico el pasado 26 de mayo para realizarse el tratamiento. Tras la intervención regresó a su vivienda, pero en las horas siguientes comenzó a presentar malestares físicos que inicialmente no consideró de gravedad.

Sin embargo, la situación cambió al día siguiente. Según relató su hija a medios locales, la influencer despertó con un fuerte dolor y decidió comunicarse con el médico que realizó el procedimiento. Tras conocer los síntomas, el profesional le recomendó regresar a la clínica para una valoración.



Las cámaras de seguridad registraron los momentos previos a la emergencia. En las imágenes se observa que Fernandes llegó al establecimiento inconsciente dentro de un vehículo. Debido a su estado, varias personas tuvieron que ayudarla a descender del automóvil y trasladarla en una silla de ruedas hasta el interior del lugar.

Roseli Fernandes de Oliveira Romero Vieira, moradora de Jardim (MS), morreu após realizar procedimentos estéticos em uma clínica de São Paulo comandada pela médica Tábita Nunes Marcolino Jorge. Segundo a Polícia Civil, a paciente havia feito aplicações de PMMA nos glúteos e coxas… pic.twitter.com/g46UT4WMgM — Jovem Pan News (@JovemPanNews) May 27, 2026

Las investigaciones preliminares señalan que durante el procedimiento se utilizó polimetilmetacrilato (PMMA), una sustancia sintética que habría sido aplicada en glúteos y muslos. Posteriormente, la paciente debía regresar a una revisión médica, cita a la que llegó ya sin conocimiento.

El PMMA es un material acrílico cuyo uso ha sido objeto de controversia en distintos países. Expertos han advertido que una aplicación inadecuada puede provocar complicaciones severas como infecciones, embolias, dificultades respiratorias e incluso daños permanentes en el organismo.

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Además, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil ha indicado que esta sustancia está autorizada únicamente para determinados procedimientos restaurativos o reconstructivos, y no para fines estéticos.

Mientras continúan las pesquisas, la defensa de la médica señalada como responsable del tratamiento, Tábita Nunes Marcolino Jorge, afirmó que hasta el momento no existe evidencia que demuestre una relación directa entre la intervención y la muerte de la influencer.

Por medio de un comunicado, el abogado de la profesional aseguró que su clienta acudió voluntariamente ante las autoridades, entregó la documentación requerida y permanece a disposición de los investigadores. Asimismo, expresó sus condolencias a la familia de Fernandes y manifestó su interés en que los hechos sean esclarecidos.

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Medios brasileños también reportaron que la creadora de contenido habría invertido más de 10.000 dólares en el procedimiento. Ahora serán los resultados de las investigaciones y los exámenes forenses los que determinarán qué ocurrió y si existió alguna responsabilidad en el caso.