En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Encuesta Invamer
Yulixa Toloza
Ataque sede Paloma Valencia
Mundial Fifa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hallan sin vida a otra mujer que desapareció tras acudir a centro estético: inquietantes detalles

Hallan sin vida a otra mujer que desapareció tras acudir a centro estético: inquietantes detalles

Un video captó cómo, días antes de encontrar su cuerpo, sacaron a la mujer del centro estético y se la llevaron en un carro, en un caso muy similar al de Yulixa Toloza.

Encuentran sin vida a otra mujer que desapareció tras cirugía estética
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de may, 2026

El caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel, la mujer que desapareció luego de acudir a una clínica estética, terminó de la peor manera.

Vea también:

Yulixa Toloza (1).jpg
Judicial

“¿Ya apareció la cosa perdida?”: chats revelan cómo se referían implicados a Yulixa Toloza

En las últimas horas, autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en el estado de Tlaxcala, México, con características que coinciden con las de la mujer de 37 años, quien era buscada desde el pasado lunes tras asistir a un supuesto centro médico estético llamado “Detox”.

La noticia ha causado conmoción en México y también ha despertado comparaciones en redes sociales con el caso de Yulixa Toloza en Bogotá, debido a las similitudes entre ambas historias: procedimientos estéticos presuntamente realizados en establecimientos irregulares, desapariciones posteriores y videos que muestran movimientos sospechosos por parte de quienes estaban a cargo de los lugares.

Blanca Adriana Vázquez y supuesta cirujana que le practicó cirugía estética

¿Cómo fue el hallazgo del cuerpo?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades mexicanas, el cuerpo fue encontrado al fondo de una zanja sobre la calle 4 Norte, en territorio del estado de Tlaxcala.

El hallazgo obligó a la movilización de organismos de emergencia y de peritos forenses, quienes realizaron la inspección técnica y trasladaron el cadáver al anfiteatro para practicar la necropsia correspondiente y establecer las causas exactas de la muerte.

Horas después, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que el cuerpo localizado tenía características coincidentes con las de Blanca Adriana Vázquez Montiel, aunque aclaró que la identificación oficial deberá ser completada por sus familiares bajo los protocolos legales establecidos.

El video que muestra cómo sacaron a Blanca Adriana del centro estético

La desaparición de Blanca Adriana había generado una fuerte reacción pública luego de que su familia difundiera videos de cámaras de seguridad en los que, presuntamente, se observa a personal de la clínica trasladando un “bulto” hacia un vehículo.

Según la denuncia de los familiares, la mujer acudió acompañada de su esposo a una valoración estética relacionada con un procedimiento para reducir grasa abdominal. Sin embargo, dentro del establecimiento la convencieron de realizarse el tratamiento ese mismo día.

Publicidad

Mientras esperaba en la clínica, el esposo fue enviado a comprar una faja médica a otro sector de la ciudad. Cuando regresó, el establecimiento ya estaba cerrado y Blanca Adriana había desaparecido.

Las grabaciones conocidas durante la investigación muestran cómo varias personas cargan con dificultad lo que parecería ser un cuerpo hacia un automóvil estacionado en la parte trasera del inmueble.

La familia responsabilizó directamente a Diana Alejandra Palafox Romero, identificada como la presunta doctora encargada del procedimiento.

Publicidad

Según sus allegados, ella habría aprovechado la ausencia temporal del esposo para abandonar el lugar junto con otras personas y sacar el cuerpo de Blanca Adriana después de una supuesta complicación médica.

Antes del hallazgo, las autoridades ya habían ubicado el vehículo en el que escaparon los responsables y seguían varias líneas de investigación relacionadas con la clínica “Detox”.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Cirugía estética

México

Publicidad

Publicidad

Publicidad