Hallan sin vida a otra mujer que desapareció tras acudir a centro estético: inquietantes detalles

El caso de Blanca Adriana Vázquez Montiel, la mujer que desapareció luego de acudir a una clínica estética, terminó de la peor manera.

En las últimas horas, autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en el estado de Tlaxcala, México, con características que coinciden con las de la mujer de 37 años, quien era buscada desde el pasado lunes tras asistir a un supuesto centro médico estético llamado “Detox”.

La noticia ha causado conmoción en México y también ha despertado comparaciones en redes sociales con el caso de Yulixa Toloza en Bogotá, debido a las similitudes entre ambas historias: procedimientos estéticos presuntamente realizados en establecimientos irregulares, desapariciones posteriores y videos que muestran movimientos sospechosos por parte de quienes estaban a cargo de los lugares.

¿Cómo fue el hallazgo del cuerpo?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades mexicanas, el cuerpo fue encontrado al fondo de una zanja sobre la calle 4 Norte, en territorio del estado de Tlaxcala.



El hallazgo obligó a la movilización de organismos de emergencia y de peritos forenses, quienes realizaron la inspección técnica y trasladaron el cadáver al anfiteatro para practicar la necropsia correspondiente y establecer las causas exactas de la muerte.

Horas después, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que el cuerpo localizado tenía características coincidentes con las de Blanca Adriana Vázquez Montiel, aunque aclaró que la identificación oficial deberá ser completada por sus familiares bajo los protocolos legales establecidos.



El video que muestra cómo sacaron a Blanca Adriana del centro estético

La desaparición de Blanca Adriana había generado una fuerte reacción pública luego de que su familia difundiera videos de cámaras de seguridad en los que, presuntamente, se observa a personal de la clínica trasladando un “bulto” hacia un vehículo.

Según la denuncia de los familiares, la mujer acudió acompañada de su esposo a una valoración estética relacionada con un procedimiento para reducir grasa abdominal. Sin embargo, dentro del establecimiento la convencieron de realizarse el tratamiento ese mismo día.

Publicidad

Mientras esperaba en la clínica, el esposo fue enviado a comprar una faja médica a otro sector de la ciudad. Cuando regresó, el establecimiento ya estaba cerrado y Blanca Adriana había desaparecido.

Las grabaciones conocidas durante la investigación muestran cómo varias personas cargan con dificultad lo que parecería ser un cuerpo hacia un automóvil estacionado en la parte trasera del inmueble.

#SEGURIDAD | 🚨📍 Cámaras de seguridad captaron a personas subiendo presuntamente inconsciente a Blanca Adriana Vázquez Montiel a un Mini Cooper tras acudir a una clínica de belleza en Zavaleta. Ya es buscada por su familia. ⚠️ https://t.co/uE5z8tHHWT 🔗 #Desaparecida… pic.twitter.com/X8dSCxQuL5 — Noticias Puebla Tlaxcala CDMX Querétaro (@VirtualNotMX) May 20, 2026

La familia responsabilizó directamente a Diana Alejandra Palafox Romero, identificada como la presunta doctora encargada del procedimiento.

Publicidad

Según sus allegados, ella habría aprovechado la ausencia temporal del esposo para abandonar el lugar junto con otras personas y sacar el cuerpo de Blanca Adriana después de una supuesta complicación médica.

Antes del hallazgo, las autoridades ya habían ubicado el vehículo en el que escaparon los responsables y seguían varias líneas de investigación relacionadas con la clínica “Detox”.