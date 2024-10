Influencer que viaja por el mundo revela que no volvería Colombia: ¿por qué?

La influencer estadounidense Andrea, conocida como @andreaboldbodytravels en TikTok , ha compartido una lista de destinos que, según su experiencia, no recomienda para mujeres que viajan solas. Su objetivo es generar conciencia sobre los peligros que pueden surgir al explorar el mundo sin compañía, ofreciendo además recomendaciones para tomar decisiones más seguras al planificar viajes.

“Sé que esto va a enfadar a mucha gente, como ha sucedido en el pasado, pero este video está basado en mi propia experiencia personal y solo quiero que otras mujeres estén a salvo”, afirmó Andrea al iniciar su video.

Entre las ciudades mencionadas, Manila, la capital de Filipinas, se destacó por ser uno de los lugares más inseguros para la influencer. A pesar de su popularidad como destino turístico, Andrea compartió que se sintió incómoda y amenazada en varias ocasiones, especialmente al caminar sola.

“Me dijeron que me pusiera más ropa y que no usara una camiseta sin mangas porque había muchos hombres afuera y simplemente no era seguro para mí caminar sola”, recordó.

Sorpresivamente, París también figura en su lista de destinos no recomendados. La influencer relató haber sido abordada por carteristas en varias ocasiones y haber sentido una amenaza en el metro. “Casi me asaltan dos veces en el metro, a pesar de que la ciudad tiene una gran presencia policial”, aseguró.

Sin embargo, uno de los destinos que ha generado mayor controversia es Cartagena, Colombia. Andrea describió su experiencia en la ciudad como preocupante, destacando que los hombres eran “bastante agresivos” y que recibió advertencias de la policía por sacar un video de un taxi. “Me dijeron que un local podría arrebatármelo inesperadamente”, explicó.

Caye Caulker, en Belice, también se encuentra en la lista de lugares que la influencer sugiere evitar, indicando que los hombres en la zona eran “muy agresivos”. Andrea incluso relató un incidente donde tuvo que utilizar gas pimienta para defenderse de un hombre que intentaba atraerla a su restaurante.

El destino final que mencionó es San Salvador, la capital de El Salvador. Andrea reveló que casi fue secuestrada por dos hombres mientras caminaba junto a trabajadores de la construcción. “Por suerte, la gente me oyó gritar y pudieron convencer a los hombres de que me soltaran”, recordó.