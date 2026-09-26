Insólito: un mono entra a una licorería en India y acaba borracho

Una escena inesperada quedó registrada en video en Ranchi, India, después de que una mona ingresara a una tienda de licores ubicada en la zona de Ormanjhi y permaneciera dentro del establecimiento mientras varias personas grababan lo ocurrido.

El episodio comenzó a circular en redes sociales, donde las imágenes generaron comentarios y bromas, pero también preocupación por el estado del animal.

Según trabajadores de la tienda, la mona apareció de manera inesperada. En un primer momento, intentaron sacarla del establecimiento, pero el animal permaneció en el lugar y posteriormente tomó una botella de vodka.

Las imágenes muestran a la mona acostada entre varias cajas de licor, aparentemente después de haber ingerido más de media botella de la bebida. El animal permaneció allí mientras quienes estaban en el establecimiento registraban la curiosa escena.



¿Qué hizo la mona dentro de la licorería?

De acuerdo con los reportes sobre el episodio, el animal tomó una botella de vodka y bebió parte de su contenido. Poco después, terminó acostado sobre unas cajas dentro de la tienda.

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La situación llamó la atención de quienes se encontraban en el establecimiento, mientras el video comenzó a ser compartido en distintas plataformas digitales y acumuló miles de reproducciones.

¿Qué pasó con el animal después de beber vodka?

Los reportes sobre lo ocurrido ofrecen versiones diferentes sobre lo que sucedió después. Algunos indican que se avisó a un equipo de rescate para retirar a la mona de manera segura. Otros señalan que el animal despertó posteriormente y abandonó el establecimiento por sus propios medios.

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El episodio ocurrió en la localidad de Ormanjhi, en Ranchi, Jharkhand, y las imágenes muestran principalmente el momento en que la mona permanece dormida entre las cajas de licor después de haber ingerido parte de la botella.

La escena se convirtió rápidamente en un contenido viral debido al comportamiento inusual del animal dentro de la tienda, mientras los trabajadores y otras personas presentes documentaban lo sucedido.