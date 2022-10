Instituto Nacional de Salud confirma tres muertes en Colombia por virus Zika

"En este momento tenemos en estudio seis muertes y hemos confirmado y atribuido a zika, con antecedente real de zika, tres muertes", afirmó Ospina en una rueda de prensa a la que compareció junto al ministro de Salud, Alejandro Gaviria (Lea también: En Colombia podría haber entre 80 y 100 mil casos de zika: MinSalud ).

En este sentido, Ospina dijo que "seguirán apareciendo casos porque el mundo está conociendo que el zika produce mortalidad" y detalló que los tres casos estuvieron precedidos por el síndrome de Guillain Barré, si bien agregó que no puede garantizar que "no tengamos otra muerte" de una persona que no haya padecido ese mal.

Dos de los casos se registraron en la localidad de Turbo, departamento de Antioquia (noroeste), y el tercero en el archipiélago de San Andrés, en el Caribe.

Gaviria explicó que el último boletín oficial reportó 20.500 casos de zika en Colombia, si bien estiman que debe haber entre 80.000 y 100.000 casos desde septiembre si se suman las personas asintomáticas y aquellos que no han acudido a los servicios médicos.

En este sentido, señaló que en Colombia no se ha producido ningún caso oficial confirmado de microcefalia, una malformación de recién nacidos que ha sido relacionada con el virus del Zika en el caso de las mujeres embarazadas (Lea también: Científicos detectan virus del zika en orina y saliva ).

El ministro se refirió a la reunión de este miércoles con sus homólogos del Mercosur, en la que representantes de otros países como Chile o Surinam reportaron una situación parecida acerca de la microcefalia.

Sin embargo dijo que debido al alto número de casos en Brasil mantienen las alertas para comprender la diferencia entre el gigante suramericano y el resto de los países de la región.

"Todavía hay mucha incertidumbre sobre este tema", agregó.

Las posibles explicaciones que se han planteado acerca de las razones por las que en Brasil sí se han producido esos casos son de tiempo y factores "asociados y predisponentes que no existen en Colombia" (Lea también: Primer caso de embarazada con zika en España, proveniente de Colombia ).

La situación en Brasil ha hecho, sin embargo, que Colombia "actúe en la salud pública como si ya hubiera sido probada" la relación entre la microcefalia y el zika.

"Todavía hay una interrogación en la región acerca de por qué se ha producido en Brasil y no en el resto de países", subrayó.

El titular de Salud mandó un mensaje a la población acerca del "valor significativo" que tiene "el autocuidado" para evitar el crecimiento del zika, que es transmitido por el mosquito Aedes Aegypti.

El Ministerio mantuvo también su recomendación a las mujeres de evitar los embarazados por las posibles relaciones entre el zika y la microcefalia, si bien hoy la ONU criticó esa medida que "ignora la realidad de muchas mujeres y niñas" que viven en "un entorno donde la violencia sexual es tan común" (Lea también: Farmacéuticas se lanzan en busca de vacuna contra el Zika ).

Colombia invertirá 42.000 millones de pesos (unos 12,3 millones de dólares) para prevención de contagios, una cantidad que dedican todos los años para este fin.

Adicionalmente, en 2016 han previsto gastar 5.000 millones de pesos (unos 1,4 millones) más para comprar insumos y actuar frente al zika.

La inversión se basará en las necesidades de cada localidad y región, por lo que cada municipio debe tener un plan de contingencia.

