Joven descubrió que su novio tenía otra relación y sus amigos lo sabían: “Me lo ocultaron”

En redes sociales se ven todo tipo de videos, donde en muchas ocasiones se hacen virales por sus contenidos. Los que más llaman la atención entre los internautas son los que cuentan todo tipo de historias, entre ellas, cómo describen muchas de las infidelidades.

En esta ocasión, un video viral, publicado en abril por Laura Twyford (@bipolarb1tch3000), que acumula más de 12 millones de reproducciones, alrededor de 2 millones de ‘me gusta’ y 17 mil comentarios en TikTok.

Laura Twyford reside en Eastvale, en California, y el 23 de abril utilizó su cuenta en la red social para desahogarse de la “traumática” historia que vivió con su expareja. La joven relató que proyectaba un futuro junto a su novio, luego de que él le dijera que quería casarse y tener hijos con ella, además de presentarle a toda su familia. Pero había un problema: él siempre estaba muy ocupado y no tenía tiempo para ella.

Debido a que no se veían demasiado, Laura decidió romper la relación con su novio. Y, dos días después, le llamó la atención un comentario en las redes sociales, cuando vio que su expareja tenía un intercambio con una joven que lo llamaba “marido”. Así, descubrió que esa chica llevaba tres años sumergida en un romance con el mismo hombre que ella y no era ni más ni menos que la hermana de su mejor amigo.

Laura, al considerar que en la relación ambos estaban muy enamorados, sintió la necesidad de advertir a la otra joven de que era víctima de un engaño. Pero su sorpresa fue más grande cuando trató de contactarla, ya que se enteró de que ambos mantenían una relación abierta. “Nunca me lo dijo. Me di cuenta de que todos sus amigos y familiares lo sabían y me lo ocultaron”, aseveró.

“Ella supo de mí todo el tiempo. Todos lo supieron todo el tiempo y lo mantuvieron en secreto. Me engañó no solo un hombre, sino también su novia y sus amigos”, concluyó.

“Te poliamaron sin aviso 😭”, “Para el chisme mi nivel de inglés pasa de básico a avanzado en menos de un segundo”, “Para el chisme mi inglés es nivel A JAJAJA!”, “Cada vez se ponía peor”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.