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Blu Radio  / Sociedad  / Joven murió por 10 minutos y asegura que vivió cinco años en un futuro paralelo: increíble relato

Joven murió por 10 minutos y asegura que vivió cinco años en un futuro paralelo: increíble relato

Tras sufrir una tromboembolia y quedar en coma, la mujer relató que su vida continuó en otro "futuro paralelo" y pudo ver a su familia envejecer.

Joven murió por 10 minutos y asegura que vivió cinco años en un futuro paralelo
Rubi Rolgue aseguró ver a su familia envejecer durante 5 años en una realidad alterna.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 1 de abr, 2026

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