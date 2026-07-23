Jóvenes de Fortul, Arauca, llevan el joropo tradicional a Londres por primera vez

Por primera vez en la historia, una agrupación de joropo tradicional del municipio de Fortul, departamento de Arauca, viajará al Reino Unido para representar a Colombia. La comitiva llevará las expresiones culturales de los Llanos Orientales a escenarios de Londres en el marco de la estrategia de diplomacia cultural del país.

La delegación está conformada por ocho jóvenes artistas: Ivonne Valeria Hernández, Juan Sebastián Castro, María Lucía Duarte, Dayler Arley Durán, Yojhan Alexis Lozano, Diego Alejandro Orozco y Lizeth Xelena Guerrero. Junto al maestro Leonardo Martínez, llevarán al continente europeo el sonido del arpa, el cuatro, las maracas y el zapateo llanero.

Los jóvenes pertenecen al Grupo de Danzas Cimarroneros de la Casa de la Cultura Elvira Walteros de Fortul. Este proyecto artístico nació hace 15 años como un entorno protector para niños, niñas y adolescentes ante la presencia de grupos armados ilegales y la amenaza constante del reclutamiento forzado en la región.

A través de la música y el baile tradicional, la comunidad y las familias de Fortul consolidaron una alternativa de formación, disciplina y desarrollo social para las nuevas generaciones. El acceso continuo al arte ha permitido construir proyectos de vida seguros y fortalecer el tejido comunitario en el territorio araucano.



La agenda cultural en los escenarios de Londres

Durante una semana de actividades en territorio británico, los artistas participarán en espacios de formación e intercambio de conocimientos con entidades locales.



La programación incluye talleres de danza con Rambert+, una de las compañías de danza contemporánea referentes en el Reino Unido, e intercambios artísticos en el teatro Southwark Playhouse. Asimismo, ofrecerán muestras de joropo en vivo en la British Library, Brixton House y en la Residencia de la Embajadora de Colombia, además de realizar una visita técnica a las instalaciones de V&A East.

La gira de intercambio fue organizada por la Embajada de Colombia en el Reino Unido, liderada por la embajadora Laura Sarabia.

La iniciativa busca proyectar el talento regional y la diversidad del patrimonio colombiano en espacios internacionales, conectando la tradición llanera con nuevos públicos en el exterior.