Julián Muñoz, actor de El Bronx, habla de la historia que atrapó a los colombianos

Julián Muñoz Farieta es ‘Chico’, uno de los antagonistas de la superproducción El Bronx que estrenó Caracol Televisión, y estuvo en Agenda en Tacones hablando de su trabajo en la serie.

“Se me dificultó hacer este papel porque mi personaje no se debe ver tan malo como los demás porque lo descubren. Es un poco complejo porque debía verme como un hombre conquistador que va a los colegios y conquista a las niñas, después las lleva a su casa, les da escopolamina para después venderlas en El Bronx por un millón de pesos”, afirmó Muñoz.

El joven actor aseguró que hay una carga emocional al hacer un papel de este tipo.

“Hicimos un trabajo de campo antes de iniciar la serie. Ir a conocer ese lugar y cómo operaba. No es fácil maltratar a una mujer y eso es muy difícil porque yo me crié con dos hermanas y mi abuela. Después que yo violaba a una mujer o le pegaba si llegaba cargado y me tenía que bañar porque queda uno marcado”, dijo.

Julián Muñoz habló de su vida íntima, relató que sus padres murieron cuando eran muy pequeño, trabajó en varios oficios antes de ser actor y hoy se perfila como una de las promesas de este arte en Colombia.

Muñoz también contó sus más íntimos secretos en el cuestionario picante de las ‘entaconadas’.

