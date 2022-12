Just Be - Woman Power, el centro de bienestar y entrenamiento exclusivo para mujeres

En este miércoles, la comunicadora Natalia Marenco participó en El Banquillo de Blu 4.0 en donde dio a conocer su emprendimiento innovador con el que busca cambiar la vida de todas las mujeres que están buscando espacios seguros donde puedan ser felices, lejos de los prejuicios.

“Just Be - Woman Power es un centro de bienestar y entrenamiento exclusivo para mujeres que nació como un sitio donde las mujeres pudieran ser libres y felices. Donde las medidas no fueran el indicador de éxito, sino la felicidad”, aseguró Marenco.

La mesa de trabajo de Blu 4.0 le preguntó sobre sus productos en el mercado, inversión de marketing, contexto y conocimiento del mismo, el valor agregado de su emprendimiento, entre otros temas.

Si bien hoy Just Be - Woman Power se encuentra cerrada de manera física, cuentan con toda la experiencia online para mujeres y soluciones corporativas para aprender a bailar, entrenar y tomar talleres que bajen el estrés en casa. Además, actualmente sigue operando, pagando a sus profesoras que tienen en esto su único sustento, y apoyando a sus clientas, que siguen teniendo sus servicios en casa.

“La virtualidad nos ha permitido crecer y, aunque tenemos retos por delante, en esta nueva normalidad, hemos demostrado que Just Be no son los muros, sino es una idea que funciona para todas las mujeres”, recalcó Natalia Marenco.

Blu 4.0 es el programa de BLU Radio que conecta a los oyentes con todos los cambios que representa la Cuarta Revolución Industrial en términos de economía digital, economía naranja, innovación y emprendimiento conformado por Mónica Zuluaga, Juan David Aristizábal, Greis Cifuentes y bajo la dirección de Juan Manuel Ramírez Montero.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.

