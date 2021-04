KiKa Vargas, la diseñadora colombiana nominada por primera vez al Premio Louis Vuitton

Por primera vez, una diseñadora colombiana está nominada en uno de los premios más importante de la industria de la moda, el Premio LVMH. KiKa Vargas fue una de las 20 personas elegidas entre 1.900 participantes.

“Esta nominación significa para mí un grandioso reconocimiento a nuestra industria, a todo el trabajo de nuestra Colombia divina, de todo el talento detrás de cada diseñador, cada creativo que trabaja en esta industria y que la ha luchado por sacar el nombre de Colombia adelante, entonces para mí esta nominación significa esfuerzo, apoyo, talento, soñar en grande”, dijo a BLU Radio Vargas.

En el comité de esta importante competencia, se encuentran nueve nuevos profesionales del mundo de la moda, incluyendo a la reconocida súper modelo Gigi Hadid.

Kika cuenta con una trayectoria de más de 10 años en la industria de la moda tras haber estudiado bellas artes en The School of the Art Institute de Chicago, Estados Unidos, para luego recorrer ciudades como New york, Madrid, Milán, París y Tokio, hasta finalmente llegar a Bogotá para desempeñarse en la alta costura y lograr ser reconocida como una de las mejores.

“Este premio es el más importante del mundo de la moda, es el más reconocido, el grupo Louis Vuitton, ellos unen a los expertos y, a un jurado demasiado grande, poderoso y líder en la industria, entonces estar reconocido como uno de los semifinalistas y poder tener a tanta gente tan importante y talentosa hablando de nuestra marca y Colombia, es enorme”, expresó la diseñadora.

La votación ya está abierta al público y las personas pueden apoyar a Kika hasta el 11 de abril a través de https://www.lvmhprize.com/