Kim Kardashian responde a críticos con foto desnuda mostrando su embarazo

Kim Kardashian publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde, desnuda, quiere mostrar el verdadero estado de su cuerpo en estado de embarazo como una respuesta a sus críticos. (Lea también: Así luce Kim Kardashian sin una gota de maquillaje, ¿le gusta? )

“Primero dicen que estoy muy flaca y que lo debo estar fingiendo... Ahora dicen que estoy muy gorda que también lo debo estar fingiendo. Algunos días me han tomado fotos antes de comer, y entonces me veo delgada, y otros días, apenas como y entonces me veo muy grande. Es todo parte del proceso...", dice parte del mensaje que acompaña la polémica imagen.

Asegura que desde que quedó en estado de embarazo se ha documentado para aprender sobre el comportamiento del cuerpo y aprendió que “el de cada persona es diferente, cada embarazo es muy diferente”.

“He aprendido a amar mi cuerpo en cada etapa (…) También dicen que el cuerpo es diferente si lleva un niño o una niña, cualquiera que sea el caso estoy agradecida con Dios por este milagro y no importan los rumores o comentarios que hagan, esta vez de verdad no me afectan”, finaliza el mensaje.