La abuelita que teje cojines para cumplirle el sueño a su nieto deportista

El nadador vallecaucano Jorge Iván Agudelo Vargas nunca se imaginó que su abuela Rosita se convertiría en su “ángel de la guarda” para cumplir el sueño de participar en el Campeonato Internacional Máster de Disciplinas Acuáticas en la Florida, Estados Unidos.

“Yo le dije que no podía ir porque no tenía los recursos, entonces me propuso que hiciéramos cojines y los vendiéramos por las redes sociales”, indicó Agudelo.

En el rostro de ella ya se nota el paso de los años y los caminos recorridos, pero también el amor por su nieto. Rosita se puso como misión tejer cojines y tapetes para venderlos y recaudar los fondos para que Jorge Iván cumpla su objetivo.

“Los hace en su máquina de coser con pedazos de retazos de 4 por 4 centímetros que le regalan sus amigas modistas y los dobla en forma de triángulos pequeños, luego los pega en un molde de 35 por 35 centímetros. Tarda cerca de tres días en hacer uno solo. Los enviamos por encomienda a todo el país”, explicó el deportista.

A sus 26 años, este diseñador gráfico aspira representar por primera vez a Colombia en una competencia en el exterior y con la ayuda de su abuela ese sueño está cada día más cerca.

Para comprar alguno de estos productos y colaborar, puede encontrar toda la información en @Jorgeivan9108 en Twitter o en Instagram: jorgeivandelvalle .



