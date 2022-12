La ‘Angelina Jolie iraní’ desmintió lo dicho en Internet sobre su rostro

Esta semana se viralizaron las imágenes de Sahar Tabar, la mujer iraní de quien se dijo que se sometió a 50 cirugías en su rostro con el fin de parecerse a la estrella de Hollywood, Angelina Jolie.



La mujer, quien fue criticada e incluso comparada con ‘La novia cadáver’, fue entrevistada por un medio ruso en que se refirió al revuelo causado en redes sociales.



"Cada vez que publico una foto, hago mi rostro más y más gracioso. Es una forma de autoexpresión, una especie de arte. Mis seguidores saben que esa no es mi cara real", dijo Tabar.



Además, la iraní desmintió que su objetivo sea parecerse a Angelina Jolie. “Ni siquiera pensé en ser como ella, al igual que no quería ser como el personaje de 'La novia cadáver. Ahora entiendo que tengo algo en común con ellas, pero yo soy mi musa y no es mi objetivo parecerme a alguien", aclaró.



Finalmente, en la entrevista, la mujer confesó que si se ha operado la nariz, los labios y se realizó una lipetomía, pues según dijo, “no hay nada de malo en las operaciones que mucha gente se las practica en el mundo”.



Estas son algunas de las fotos por las que su imagen se hizo viral esta semana:



