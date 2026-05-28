La apuesta por rostros más naturales impulsa nuevas fórmulas de corrector facial

La tendencia hacia maquillajes más ligeros y acabados naturales sigue ganando terreno en la industria de la belleza. En medio de esa transformación, las marcas de cosméticos están apostando por productos que permitan realzar los rasgos del rostro sin recurrir a capas pesadas de maquillaje, priorizando fórmulas versátiles y adaptables a diferentes tonos de piel.

En ese contexto, M·A·C presentó en Colombia una nueva línea de productos Studio Fix, enfocada en perfeccionar el rostro con acabados más frescos y personalizados. Se trata del lanzamiento de Studio Fix 36HR Smooth Angles Concealer y Studio Fix 24HR Colour Corrector, dos propuestas desarrolladas para quienes buscan una apariencia uniforme, definida y de larga duración.

Maquillaje. Foto: Suministrada

La nueva apuesta de la marca se enmarca en la campaña “Yo solo uso M·A·C”, con la que la firma refuerza su visión de una belleza más auténtica e inclusiva. Según la compañía, el objetivo es ofrecer herramientas que permitan corregir imperfecciones y resaltar facciones de manera natural, eliminando la necesidad de usar bases densas para conseguir cobertura total.

Uno de los lanzamientos principales es el Studio Fix 36HR Smooth Angles Concealer, un corrector de acabado suave-mate que promete duración de hasta 36 horas. La fórmula fue diseñada para resistir el agua y la transferencia, además de evitar que el producto se cuartee o pierda uniformidad con el paso del tiempo.



El producto llega al mercado colombiano en 20 tonalidades, buscando responder a distintas necesidades y matices de piel. La idea, de acuerdo con la marca, es ofrecer una cobertura modulable que permita desde un efecto ligero hasta una mayor definición en zonas específicas del rostro.

A esta propuesta se suma la colección Studio Fix 24HR Colour Corrector, enfocada en la corrección cromática. Estos productos están pensados para neutralizar manchas, disminuir visualmente rojeces y corregir ojeras o zonas apagadas del rostro mediante distintos tonos especializados.

Entre las novedades se encuentra el corrector en tono Violet, el primero de este color dentro del portafolio de M·A·C. Su función es equilibrar subtonos cálidos y aportar mayor dimensión facial. La línea también incluye versiones Mint, dirigida a neutralizar enrojecimientos; así como los tonos Ochre y Orange, creados para tratar visualmente hiperpigmentaciones, manchas oscuras y ojeras profundas.

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Con esta renovación, la marca busca responder a un consumidor que cada vez privilegia productos multifuncionales, ligeros y de apariencia más natural. Además, mantiene su enfoque de inclusión al desarrollar fórmulas pensadas para diferentes edades, géneros y tonos de piel.

La campaña continúa teniendo como imagen principal a la artista Doja Cat, quien representa el concepto creativo de la marca a través de una propuesta enfocada en la libertad de expresión y la transformación estética. Con ello, M·A·C apuesta por consolidar una tendencia en la que el maquillaje deja de ocultar para convertirse en una herramienta de definición y autenticidad.