La belleza no se mide en centímetros de silicona: el poderoso mensaje de Natalia Reyes

Natalia Reyes, la actriz que participó recientemente en la mas reciente edición de la saga 'Terminator', tuvo en sus redes sociales un encuentro con varios de sus seguidores que se burlaron y criticaron por su cuerpo, su apariencia, en una actitud que se ha hecho viral por la dignidad y altura con la que respondió a los matoneadores digitales.

Pasaremos a la historia como la sociedad de la silicona, de los rellenos, del botox y las extensiones.. una sociedad inconforme con una imagen trastornada de sí misma.

Que nuestros comentarios estén llenos de belleza, de la que no se mide en centímetros 🙏🏼 pic.twitter.com/aCBr9535Zj — Natalia Reyes (@nataliareyesg) October 20, 2020

En su posteo en redes sociales (@NataliaReyesG en Instagram) la actriz se refiere a los ataques que recibió de algunas personas sobre imágenes de ella en vestido de baño: "Opérese, chiquita y sin cuerpo, nada por delante nada por detrás, sin curvas... No me gusta alimentar el veneno de la gente pero me parece relevante aprovechar la oportunidad que me dan para transformarlo: mi cuerpo no es un objeto de dominio público!"

Acto seguido, Natalia explicó que tener mucho o poco no la hace más mujer.

"Creo en la salud y el bienestar, pero lo mío no es seguir modelos absurdos de belleza. El problema es el círculo interminable de insatisfacción que alimentan esos ideales estándarizadores: cintura diminuta, abdomen plano, pecho grande, pelo largo, cola gigante, labios rellenados.. No tengo cirugías y a quienes haga feliz operarse me parece perfecto, el problema es la obsesión que ha generado ese modelo de cuerpo que ha afectado a toda una cultura".

De manera lapidaria, Natalia Reyes considera que los colombianos "vamos a pasar a la historia como la sociedad de la silicona, los rellenos, del botox y las extensiones, una sociedad inconforme con una imagen trastornada de sí misma".

Para la actriz esta imagen "trastornada de la belleza" es lo que lleva a las mujeres, las más jóvenes, a someterse a regímenes de salud, de alimentación, y de procedimientos extremos que mucho daño le hacen a todos.

"Amo mi cuerpo, tamaño y mis formas pero les digo que la aceptación (para la mayoría de personas) es una batalla diaria, así que ojalá nuestros comentarios sean amorosos y llenos de belleza real, la que no se mide en centímetros de silicona", puntualizó la artista.